前總統馬英九2日與湖南大學師生交流時多次強調中華民國，並引用中華民國1997年憲法增修條文中，列出台澎金馬與大陸都是中華民國國土，凸顯兩岸同堅持一中，強調兩岸應努力交流消除隔閡。國民黨台北市議員李彥秀引周星馳電影哏形容為「馬英九的還我漂漂拳」，並指民進黨前主席謝長廷2000年曾提「中華民國憲法也是一種一中」，質疑民進黨為何如此害怕中華民國憲法與九二共識？直呼「想學嗎？馬英九來教你！」

「民進黨側翼、獨派學者，你們準備好接機的紅布條了嗎？」李彥秀今(3日)在臉書發文指出，兩岸人民希望和平共榮，希望化解臺灣民眾疑慮，因此強調《中華民國憲法》在兩岸交流上的原則性、指導性，就是要讓民眾瞭解九二共識不會讓中華民國消失，而是凸顯中華民國的存在。

李彥秀指出，《中華民國憲法》對於國家屬性、民主、自由、人權的保障，最能彰顯中華民國的主權、意義與價值。「九二共識」的核心精神是「一中各表」，工具功能是「求同存異」，不刻意凸顯兩岸對於主權問題的觀念差異。建立兩岸對話基礎，「求同存異、尊重差異」，為兩岸人民交流、兩岸關係共榮而努力。

李彥秀提到，馬英九選擇在中國大陸的地點，完美而巧妙地強調《中華民國憲法》，還原「九二共識」原汁原味的精神，就是還給「九二共識」原本的面貌，不讓綠營扭曲，不被中共曲解。事實上，2000年4月就任民進黨主席的謝長廷在2000年3月非常有遠見地提出「中華民國憲法也是一種一中」的想法，而有了「憲法一中」的說法。

李彥秀強調，不論是陳水扁、蔡英文，以及民進黨所有黨公職都是依據《中華民國憲法》宣誓就職，更是領中華民國的薪水、行使職權。中華民國才是台灣的最大公約數、中華民國憲法才是人民最大的保障，更是九二共識與兩岸關係的指導原則。馬英九的談話，凸顯了民進黨當權者的無知與權謀，更凸顯了國家領導人應有的高度與戰略，「想學嗎？馬英九來教你！」