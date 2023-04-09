民進黨內湖、南港區立委高嘉瑜爭取連任，卻面臨台灣基進台北市黨部主委吳欣岱挑戰，吳欣岱昨舉辦服務處開幕茶會，曾代表民進黨參選台北市長的陳時中、姚文智及前內政部長徐國勇皆出席力挺，泛綠恐鬧分裂。民進黨立委何志偉說，他們都曾一同歷經最辛苦且低潮的時刻，民進黨必須做到團結，大家一起加油努力。

吳欣岱昨舉辦內湖服務處開幕茶會，被視為參戰下屆港湖區立委的起手式，有多名綠營大咖獲邀共箱盛舉，而高嘉瑜昨羽副總統賴清德共同出席活動，她並呼籲綠營團結、切勿分裂，盼陳時中等綠營好朋友，壯大綠營基礎。

對此，過去曾一同面臨「堅偉瑜」風暴的何志偉，他下午赴士林區前港公園舉辦親子Party時表示，他們都曾經歷經過最辛苦最低潮的時刻，最可怕的一次就是「八仙過海」，以及去年的九合一選舉。

何志偉說，現在必須做到團結，大家一起加油努力，而支持者也願意讓民進黨重新回到全台灣，才有政黨支持度第一名的結果，都是因為大家一起改革進步，做到清廉勤政愛鄉土。