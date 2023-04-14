針對民進黨稱「陳文茜要捐款66666元，為什麼在羅智強政治獻金收入裡看不到」。前台北市議員羅智強表示，他要前往監察院自請調查，希望院長陳菊用同樣的標準，檢視行政院副院長鄭文燦、前新竹市長林智堅。

羅智強14日在臉書粉專貼文表示，強力反擊，檢舉鄭文燦、林智堅，他前往監察院要自請調查。民進黨質疑過去桃園市長選舉期間，節目主持人陳文茜曾說要捐66666元的政治獻金，但卻未列入收入，是否違反政治獻金法規。羅智強澄清表示，當時政治獻金戶僅開5天就關閉。所以來不及匯款，這筆款項就沒有列入收入。

羅智強接著指出，在去年7月18日，時任桃園市長的鄭文燦在市長官邸自掏腰包宴請工會幹部，推薦林智堅參選桃園市長，這些實物捐贈，林智堅並未申報在政治獻金中。依民進黨找他麻煩的標準，是否才是真正違反政治獻金法。

羅智強指出，希望監察院長陳菊用同樣的標準，檢視林智堅。民進黨一開始攻擊他的708元餐費踢到鐵板後，轉頭攻擊陳文茜，檢驗一筆來不及捐贈的政治獻金，相比鄭文燦的實物捐贈，哪一個是違反政治獻金法？

羅智強點出，過去監察院也曾檢驗他306元的政治獻金，但最終遭台北市民政局打臉。這次民進黨依然故技重施，所以他自請調查請監察院和陳菊函覆說明，一筆來不及捐贈的政治獻金，是否違反政治獻金法。