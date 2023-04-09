資深媒體人陳文茜2019年罹患肺腺癌初期，雖已動手術將腫瘤切除，但病況時好時壞，此外近年來更飽受敗血症、腦部疾病、蜂窩性組織炎等3重病所苦，讓她對生死看得相當開，更已選好遺照交代後事，如今積極治療的她，時隔一年再度重返攝影棚，但她卻透露，自己起初還忘了片頭「比30年前當新人還緊張」。

陳文茜昨（8）日發文提到，自己時隔一年回到攝影棚錄影，一開始時還忘了片頭，直呼自己比30年前當新人時還緊張，而她透露，過程中「前一段，手抖著，剎那之間搞不清楚自己為什麼變虛弱無力？」直到20分鐘後她才想起來，自己不能吹冷氣，才趕緊將棚內的冷氣關了，但之後身體又出現不適「錄影四小時，忍著前三小時『真面目』主持；第四小時眼壓上升，眼皮底下一直跳動，才戴上墨鏡」。

事實上，陳文茜在上個月發文表示，正式和敗血症（菌血症）道別「再過一分鐘，服下最後一顆號稱《地表上最強大的抗生素》，我正式和敗血症（菌血症）道別」而她也坦言，過去14天至少7天左右，沒有一天睡眠超過2小時「我每天不是無法入眠，就是在疼痛中醒來」。

如今陳文茜回歸，讓許多得知消息的粉絲網友紛紛留言祝福鼓勵「真的是水泡泡的姑娘，意志力超強，恭喜回歸」、「真的很開心見到您回歸」、「終於回歸到正常的舞台，而且一點也看不出生過大病，依然美麗動人」、「真是太棒了，看到您那充滿智慧和魅力的聲音分析報導國際要聞，祝福您愈來愈健康！」