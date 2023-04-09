民進黨蔡政府執政後，民間傳言，法律輕判與重判的距離只有薄薄的一張黨證，「綠能你不能」的關鍵正是民進黨的黨證。這張黨證究竟有多值錢，近日兩件對比性極強的案子，可以做最完美的說明。

立委踢爆，民進黨籍的前台鹽董事長陳啟昱在高雄旗山農地上建有違法豪宅，陳啟昱立刻宣布退出民進黨；不過，這並不妨礙他繼續得到民進黨呵護的特權。

高雄市府農業局在派員進行勘查後，日前確認該農地上有貨櫃屋鐵皮建物等非農業使用，因此開罰10萬元。之所以罰這麼少，是因為高雄市府認定這個違建只是「臨時性的貨櫃屋」。然而，陳啟昱的貨櫃屋有大門、雨遮、庭園造景、圍牆和鋪面等，還招待過監察院長陳菊等多位民進黨達官顯要，明明是豪華招待所，不知哪裡顯示這只是臨時性質？然而，高市府卻還是決定從輕發落，只罰了區區10萬元。

曾在陳菊擔任高雄市長時出任其副市長的陳啟昱，後轉任台鹽董事長，2021年突然宣布辭職，據聞與民進黨內部派系鬥爭有關。但無論他是否還是台鹽董座，明明是一個有造景、圍牆的豪華違建居然只罰了10萬元，可見黨證的庇佑還是非常給力。

相形之下，前國民黨籍立委顏寬恒就倒楣多了。他在2022年1月投入台中第二選區立委補選時，被爆在沙鹿有豪宅違建，於是遭到綠營政客、媒體、名嘴和1450網軍「大刑伺候」，甚至1天有7個政論節目照三餐批判。顏寬恒後敗給民進黨空降該選區的林靜儀。

今年3月下旬，顏寬恒才剛登記參選2024年中二區立委，幾天後，就因前述違建遭到台中地檢署帶回偵辦，經過檢方漏夜偵訊後，檢方以1000萬元交保，顏寬恒的妻子也以500萬元交保，兩人合計1500萬元。

陳啟昱和顏寬恒的情況十分類似，差別只在於一個是民進黨人，一個是國民黨人，如此一來，罰金和交保金就差了1490萬元，更別說，顏寬恒和家人為此承受了多少綠營羞辱和抹黑的精神傷害！民進黨黨證的價值當然不只這樣。陳啟昱擔任4年7個多月的台鹽董事長，不計算交際費等他項津貼，單單月薪就高達30萬元。

民進黨執政後，肥水不落外人田，黨證是肥貓的通行證。綠營政客不但雞犬升天、富貴逼人，高官做不完、厚祿領得爽，連犯錯、犯罪都是「親戚嘜計較」、得到特別優惠，甚至日後還會升官，如日前因2019年私菸案被記了1大過、1小過的前總統府副侍衛長柳惠千，退伍後無縫接軌駐英公使（副代表）。 如今，陳啟昱在農地上興建豪華違建，高雄市政府竟然有臉只罰10萬元，足見民進黨執政下，綠營政客極為擅長趨吉避凶，好處撈盡、犯錯沒事，完全不顧公義是非與社會觀感。簡言之，民進黨政府不演了，「英朝末年」綠營官官相護、全無吃相的現象愈來愈明顯、愈來愈囂張。人民要好好記住1490萬元的天差地別，不能讓這樣的政黨繼續執政！

（作者為作家）