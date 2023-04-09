總統蔡英文7日才剛抵達國門，中共「東部戰區」宣布進行為期3天的「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」。前立委郭正亮表示，這次軍演雖然沒有那麼明顯圍台，但實戰性非常強，已經接近實際戰爭狀態。

郭正亮9日在中天新聞《國際直球對決》節目中表示，大陸這次雖然沒有那麼明顯圍台，但是實戰性非常強， 已經接近實際戰爭狀態，就是因為這樣，所以都是實彈。比如環台戰備警巡和聯合利劍一起，到時這兩個都會出動。

郭正亮接著指出，大陸這次軍演，有的是對外力介入的部分、有的是它自己兵力的實練，可以看到三軍全部出動了，陸海空、火箭軍都出動，也就是多兵種的聯合行動，比如陸軍的箱式遠程火箭炮出來了，海軍軀逐艦、護衛艦也出來了，空軍也有各式飛機，連加油機都出來了，甚至山東艦也出現了。

郭正亮認為，大陸大概要展現制海、制空、制資訊，在戰術演練目標，掌握海、空、資訊這三權，所以很接近實際作戰的狀態，當然演習不會跟作戰完全一樣，還有一些沒有亮劍。