根據海巡署統計，今年3月到現在，在全台各地海岸尋獲16具浮屍，其中有5名死者為台灣人士；海巡署表示，不排除遺體是遭人蛇集團丟包。國民黨台北市前議員羅智強表示，前總統馬英九執政那8年，可曾見過這麼多的浮屍案？請總統蔡英文好好看看她治下的台灣，治安敗壞到什麼地步？

羅智強29日在臉書粉專貼文表示，馬英九執政那8年，你可曾見過這麼多的浮屍案？人蛇集團海拋台灣人？詐欺集團虐殺台灣人，台灣人命竟如草芥。

羅智強接著指出，蔡英文訪美？訪個大頭啦！先好好看看她治下的台灣治安，敗壞到什麼地步？誰管你親不親美、抗不抗中？台灣人民要的是「好好活著」，懂嗎？

羅智強並在留言區表示，「看看這史無前例的治安敗壞。台灣人民，民進黨你還投的下去？」

網友紛紛表示，「人命關天！冷血執政者」、「這可真是台灣人的悲哀」、「台灣越來越恐怖耶」、「我60多歲了！在我們的台灣寶島第一次有如此的事，好悲哀啊！我們的總統妳可知否？」、「不是詐騙就是浮屍，台灣現在是什麼島？」、「從來沒有過這麼多的浮屍，現在超多的浮屍真是令人毛骨悚然」、「台灣到底是怎麼了？！」