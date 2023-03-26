許多長輩有囤積物品的習慣，狀況嚴重者不僅會影響身心，也會拉低生活品質。國外一名囤積症患者卡爾（Harold Carr）2009年過世後，遺留下來的物品就讓親友們傷透腦筋，不料外甥卻在倉庫找到一輛曠世老爺車，後來更在巴黎古董車展上以300多萬英鎊（約新台幣1.1億元）的驚人價格成交。

綜合外媒報導，卡爾生前患有囤積症，2009年過世後留下了巨大的倉庫，讓家人們傷透腦筋，後來卡爾的外甥決定將其遺留下來的收藏整理後拍賣變現，沒想到竟然真的挖到寶，他們在倉庫中發現了一輛1937年出廠的布加迪57s（Bugatti Type 57S）。

據悉這輛曠世老爺車在1937年完工後，由英國賽車手俱樂部的第一任主席霍維（Earle Howe）持有，並在8年後賣掉，後續輾轉過許多人，直到卡爾於1955年以約895英鎊（約台幣33195元）從一名勳爵手中買下。可惜卡爾只開過一小段時間，就將這輛跑車塞進倉庫近50年。

後來卡爾的外甥請專人整理翻修這輛車後，很快就在巴黎古董車展上以300多萬英鎊（約新台幣1.1億元）的驚人價格拍賣成功，意外獲得大筆財富。