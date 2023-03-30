現在要擠出一篇文章很有難度，因為每個溝通過的孩子我都印象深刻到總覺得都已經寫過了，真想不起來還有哪個孩子的故事尚未分享，上網用關鍵字搜尋豈不簡單？但因為怕酸民以正義達人之姿亂批評飼主，讓飼主受傷，有些故事還得幫個案隱姓埋名，比對起來就更困難了。

好比說今天要寫的故事，我也一直以為已經寫過了，但找來找去只有找到在Podcast裡分享過，無論如何，希望大家可以再從文章裡感受一次這家人的愛，他們從中途之家認養了一隻名義上是5歲，其實恐怕有10歲以上、被繁殖場丟棄的約克夏Ruby，因為聲帶被割掉、牙齒全爛光，在獸醫建議下，Ruby的滿口爛牙被拔光，所以舌頭老是往外掉。

媽媽對於身體狀況不佳的Ruby超心疼，給予了細心的呵護，但Ruby因為太晚結紮，3年後有了乳腺瘤，擔心Ruby的年紀承受不住麻醉風險，爸媽並不贊成開刀，是姐姐極力說服，媽媽才同意。但Ruby在開刀完3天後離世了，讓主張開刀的姐姐跟答應開刀的媽媽一起陷入自責中，她們很想知道Ruby會不會生氣媽媽跟姐姐帶牠去開刀。

「Ruby才不會對最愛的媽媽跟姐姐生氣！為了這個決定你們已經掙扎很久，Ruby都有感受到，所以Ruby知道不能在開刀當下走掉，不然你們會更難過！」、「姐姐 ，Ruby有努力撐過開刀，所以不關開刀的事哦。」離世溝通時，小舌頭已經歸位的Ruby這樣說。

因為Ruby覺得遇到這家人簡直就是從「惡魔地」來到「天使家」，真的沒有什麼好計較的，「遇見你們之前，沒有人愛我、關心我，碰到的人都很可怕！」、「遇見你們時，Ruby已經不可愛了，也沒有好聽的聲音了，但你們怎麼可以包容我這些缺點，還那麼愛我啦！」知道自己也可以被愛，讓Ruby有了快樂的能力，所以牠也很努力用自己的方式報恩。

即便牠已經是一把年紀，還是會努力陪玩家裡另一隻被爸爸寵著的Baby，即便Baby都不甩牠，但Ruby覺得有必要盡到陪伴的責任，因為一開始被收養，就是說好要來陪伴Baby的。

而媽媽真的很愛Ruby，對於Ruby手術時肚子毛被剃光，不能漂漂亮亮地離開也始終耿耿於懷。「沒有身體了都沒差啦」、「媽媽，放輕鬆，妳這樣東想西想，Ruby會走不開。」Ruby這樣跟媽媽說。

令媽媽跟姐姐訝異的是，明明比較疼Baby的爸爸，竟然常偷偷跑到靈骨塔去看Ruby，「爸爸用行動證明他對我的愛，Ruby每次看到都好想哭」、「還好爸爸都沒有帶他最愛的Baby來」。

原以為是因為Baby都不理會Ruby，兩隻有心結，結果答案一出口，連我都覺得吃過苦的Ruby就是懂事，「Ruby好擔心，這裡有很多靈魂天使會過來跟祂們的主人聚會，我怕Baby會嚇到」，Ruby貼心地說。