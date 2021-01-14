美國駐聯合國大使克拉芙特訪台一事，先是突兀地宣布，結果又詭異地喊卡，從開始到結束都那麼戲劇性，來或不來，表面上的理由都很冠冕堂皇，真正的原因不好說，但大家都心知肚明。如果說這真是一場戲，就算不是超現實的兒戲，也絕對是場荒謬的爛戲。

美國宣布取消美台交流長期以來的自我設限，這當然是件正面的好事，但即使一般人也會正常思考，在當前美中台複雜且敏感的三角關係中，為何開放、何時開放等等這些務實的問題可能帶來的利弊影響，更何況是負責決策大計的政府高層，怎麼只會一頭熱地隨著美國的亂調起舞！

美國現因川普之亂已自顧不暇，在急就章的情況下型塑美台關係升級的表象，這原本就不符合常理與外交禮儀，唯一能大張旗鼓慶祝的，無非是讓民進黨政府又有了一次大內宣的機會。

美國擺了台灣一道，民進黨政府當然要找出各種理由稀釋這個尷尬的變化，遺憾、惋惜都說得通，最可笑的莫過於說是因為國民黨的冷言冷語、不斷批評，所以「要為這次取消負相當大的責任」。這樣子的牽拖甩鍋法，真是把台灣人都當成白癡了，如果國民黨這麼厲害，今天還會被民進黨打得這麼慘嗎？美國萊豬用罵的不就擋回去了嗎？

平心而論，蔡政府的外交成績固然不必因為一個大使不來就全然抹煞，但台美交往限制的取消卻是因為這麼倉促奇怪的操作，而顯得非常不踏實，也充滿不確定性的風險；最直接的問題是，這項突破的「賞味期限」有多久？拜登政府認不認帳呢？

克拉芙特不來了，不少人可能很失望，但更多的人是鬆了口氣，因為美國和台灣的政客都被潑了冷水，這下子正好可以冷靜想想接下來該怎麼做。