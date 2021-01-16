桃園市議員王浩宇罷免案領銜人唐平榮以王在臉書發文截圖照，羅列王的「10大罪狀」。（本報資料照片）

桃園市議員王浩宇確定遭到罷免。這不只是罷王團體的勝利，更是全民的勝利，因為罷王在某種意義上已經和反萊豬、甚至反民進黨蔡政府有所連結。

儘管王浩宇只是一位市議員，但是因為選舉制度和政治現實的關係，要罷免他比去年的罷免韓國瑜更困難。一來，罷韓過關的門檻遠低於韓國瑜當選的票數，罷王卻需要5倍於王浩宇當選的票數才能通過；二來，罷韓團體與執政者關係密切，得到各種有形無形的方便與資助，罷王卻屢遭四面八方的掣肘，過程極為艱辛。也因此，事前看好罷王結果的人有限，連國民黨主席江啟臣都刻意保持距離。

因此，若是國民黨想要收割「倒宇天光」的戰果，恐怕需要更多說服力。國民黨始終欠缺奮力一搏的勇氣和行動力，在罷王一事上即可見端倪，國民黨顯然很擔心會被罷王不成給拖累，因此儘管有部分藍營政治人物熱心投入罷王行動，國民黨中央卻低調到連話都不敢多說。

其實，如今已在野的國民黨，其政黨生命力已從中央四散到地方，然而，對包括在地議題的掌握和人才的培養等地方事務，國民黨投入的資源和力氣，顯然不夠。

過往國民黨總將眼光放在立法院，然而，自從民進黨完全執政後，立委席次占全體立委34%的國民黨，在立法院竟無法擋下民進黨任何一個法案，如此疲弱的戰力，實在令人失望，也令人懷疑立法院是否值得國民黨投入絕大多數的關注和資源？

就像萊豬的問題，戰場最後回到地方政府，以及罷王成功帶來的巨大激勵，國民黨必須仔細思考回復政黨生機的發展策略與資源配置。過往民進黨的「地方包圍中央」策略，國民黨要深入了解、好好學學。