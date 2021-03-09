當時海峽兩岸的空中交通緣於政治因素，尚未有直航班機，必須經由第三地轉機方可。以我們所搭乘的港龍航空班機為例，須先從台灣高雄飛行到香港赤鱲角機場，亦即所謂的第三地，再另由香港飛往大陸內地的航班銜接，方可抵達目的地上海虹橋機場。所以每次往返兩岸轉機必然曠日費時，我們都要有在路上耗時近一天的心理準備。

當妻子和我在高雄國際機場票務櫃檯報到時，隔鄰正巧有一位老先生，跟我們是搭乘相同的港龍航班經香港前往上海。不過他老人家獲悉香港方才啟用的赤鱲角新機場設施完備，規模宏大，他單人獨行，人地兩生，多有顧慮。我聞訊當即自動請纓負責全程引路，即刻將老先生由送行的家人手中接下，並拍胸脯保證定能將老先生平安送至上海。由是，藉由這層機緣，我們仨一路相隨，旅程中妻子和我也聆聽了老先生自身近半世紀的離散經歷。

1987年期間，《中國時報》報紙針對台灣開放老兵赴陸探親的報導。（記者黃冠智攝）

老先生原籍江蘇常州，國共內戰時任職上海市政府。一九四九年四月底解放軍自江蘇江陰橫渡長江天塹之後，老先生歸鄉路已斷，只得隨國民政府隻身赴台，從此與家人音訊杳然。後來老先生在台灣「另」組家庭，育有兩女，定居在高雄鳳山。至於原來在老家常州的原配和兒子，總算在分別約四十年左右，恰逢政府開放探親時的一九八七年前後，與老先生重新取得了聯繫。而對於老先生而言，海峽兩邊均是家人，手背手心都是肉，自此已退休的老人家更為忙碌了，他有幸獲得海峽兩側兩組家人的諒解和支援，頻繁走訪「兩個家」。而這次適逢剛與台灣家人共度春節，他正要到那邊的「家」一塊兒圍爐。老人家言談之間，在感謝家人大度和感恩老天爺憐憫之餘，還促狹地給自己下了一個注腳：「造孽啊！」

當我們一行安抵上海虹橋機場，提領行李準備通關時，老先生既高興又靦腆地表示，半個世紀前他「遺棄」在神州大地上的兒子會來接機。出關後不久，果不其然一位看似五、六十歲斯文的男士，很熱絡地迎了上來，那份父子間的親膩互動，真情流露，未因四十年的「留白」而有所減損。一旁的妻子和我不僅感動，也很開心我們完成「空中褓姆」的任務了。

互道珍重後，望著老先生和男士漸行漸遠的背影，妻子和我滿足地會心一笑，想想清晨時分從海峽彼端的女兒手中，接下了老先生並一同飛越了「淺淺的」海峽，下午到了終點站再將老先生交予海峽這端的兒子，看來台灣海峽的一衣帶水是擋不住血濃於水的親情交流。同樣地，妻子和我的跨海峽之戀，不也正是你泥中有我，我泥中有你的具體展現嗎？（作者為自由作家）