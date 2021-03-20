美國印太司令部司令戴維森上將示警，解放軍可能在6年內攻台，但美軍援台要花17天，立委質詢新任國防部長邱國正，台灣僅能防守幾天，國防部長邱國正表示，不要問國軍能維持幾天、能撐多久，而是要問中共能打多少天，「中共打多少天，我們全程奉陪」，自己的國家自己救，「你要打多久，我就陪多久」。
部長如此豪氣干雲的喊話，不曉得一般台灣民眾聽在耳裡做何感想？會更安心還是更擔心？
蔡政府官員個個驍勇善戰，閣揆蘇貞昌願意用一支掃帚和共軍周旋到底，國防部長願意全程奉陪，單單數人頭，解放軍現役人數兩百萬人，將近國軍10倍，不僅是打多久的問題，還有一打十的難度。
不需要長他人志氣、滅自己威風，台灣當然沒有脆弱到如前國安局長蔡得勝所言「不能打、不禁打、打不贏」，只是兩岸難道非得兵戎相見完全沒有和平發展的機會？
江澤民、習近平都曾提過「中國人不打中國人」，但如果台灣人不認同自己是中國人那又另當別論了。不知道國防部長口中的「我們」包不包括台獨基本教義派以及「天然獨」的年輕世代？
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。