今年國際社會支持台灣參與WHA年會力度超過往年，除邦交國外，美、日、歐盟會前都表態支持，但WHO並未發出邀請書，年會開幕時僅就此問題做簡單的2對2辯論，就由主席逕行裁決不列入議程，台灣再次被拒於門外。這是蔡英文政府上台後第5次挫敗，幕後自然是大陸的干擾，展現「捍衛國家主權和領土完整」的意識與力量。外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中都表達不滿，並強調政府及全民將持續努力爭取參與。

理順兩岸關係才能參與國際

陳時中承認，參與WHA不是只靠公理正義就能行得通，還要面對投票的票數問題，跟台灣理念相近的國家力量強大但票數不足。正如世衛組織發言人賈撒列維克所說，台灣在世衛大會的觀察員問題是由世衛組織194個會員國考慮和決定的問題，直白的說，美國、日本、歐盟，台灣邦交國加起來票數不夠多。

從胡錦濤時代以來，大陸外交政策就主張「國際關係民主化」，也就是「1國1票」原則，除聯合國常任理事會外，其餘組織均1國1票。在此原則下，想以西方國家的力量打破大陸設下的圍籬，可是難上加難，這是客觀存在的現實，不是「努力」所能改變的。

因此，台灣參與WHA或其他國際組織活動，還是要「校正回歸」到「九二共識」的基礎上，才有跟大陸協商的本錢。這也是1990年代台灣內部爭論不休，台灣應以「外交政策優先」，或「兩岸政策優先」的論辯，後來發展出兩條路線，民進黨要優先發展與世界的關係，以「外交政策優先」，國民黨主張優先處理兩岸關係，主張「兩岸政策優先」。馬英九執政，理順兩岸關係，台灣國際參與空間較大。

民進黨執政期間，以對外關係為優先，與大陸的距離能遠就遠，既不希望台灣人「西進」大陸，也盡量不讓大陸人「東出」台灣，在經濟上鼓勵「南向」，勸阻「西進」，外交上跟大陸各走各的路，不但沒有交集，還展現「碰撞」的意志，企圖打破大陸對台的「戰略包圍」。

「包圍」是毛澤東發明的戰略，中共一向擅長，國共內戰就是採「農村包圍城市」戰略擊敗國民黨政府，2000年民進黨首度執政，大陸開始把全球發展中國家凝聚成一個個區塊，對以美國為中心的西方國家形成反包圍態勢。

民進黨以為，只要獲得西方國家支持，就可以瓦解中共的干擾，得到參與國際組織的門票。從陳水扁時代開始，就試圖繞過中共參與國際組織，甚至企圖以「台灣」名義加入聯合國，最後自取其辱。蔡英文時代不與大陸進行「金錢外交」，但仍希望以「台灣」名義參與國際組織。至今5年，歷經千辛萬苦，還是被阻擋於WHA門外。

闖蕩國際社會還須認清現實

現在更大的問題，正如陳時中所透露，他與德國BNT原廠洽談採購疫苗最後階段，在討論新聞稿內容時，對方要求將「我國」2字改為「台灣」，我方雖同意，但此後音訊中斷。可見，國際社會現在既不同意我們稱「我國」，即使改為「台灣」，仍然投鼠忌器。

這是陳水扁時代種下的因果。姑且不論中共是否有在這件事上阻撓，但我們無論使用「台灣」或「我國」闖蕩國際社會，連私營企業都不敢接受，「台灣」行不通，蔡總統所說的「中華民國台灣」更寸步難行。大陸只要力之所及，台灣就只能以「中國台灣」名義出現。

國際社會本來就是現實主義當道，訴求「防疫資優生」，高喊「台灣能幫忙」、「台灣正在幫忙」或「讓台灣幫忙」這些口號，能打動幾個國家？

民進黨政府總是宣傳「中共真壞」，但中共能主導半個世界，而且有他們稱霸的理由。中共的「霸權力量」是怎麼看待弱者，民進黨未必懂。但是，霸權之所以成為霸權，還是有兩把刷子的，不僅幹得成民進黨所稱的「壞事」，而且幹得振振有詞，很有理論自信，還能得到半個世界的支持。

大陸以「一中原則」作為與各國建交的第一要件，認為已經是「國際共識」，也是一項「國際法」，沒有國家或與大陸經商的企業敢違背這個原則，即使美國堅定支持台灣，卻未跨越這條紅線。台灣想繞開這個原則，摒棄最低限度的「九二共識」，恐怕哪兒都走不通。