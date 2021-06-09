網傳，日本外相茂木敏充表示，台灣政府告訴他，7月要施打國產疫苗，所以只需要日本124萬劑，少量應急。行政院長蘇貞昌昨天嚴正駁斥，日本外相沒有這樣講，這是惡毒謠言，「一定要查辦」。

日本外相答詢，措辭如何，不是重點，重點是，茂木確實提及7月這個關鍵字眼，那麼，是誰告訴他這個關鍵字呢？

國民黨籍立委馬文君質疑，謠言的源頭就是蔡英文！因為蔡英文在513大停電當晚發表談話時，曾提及「預計7月底可以開始供應第一波國產疫苗」。馬文君此說，誇大了蔡英文在國際新聞上的可見度。日本外務省或外相，應該沒有甚麼閒情逸致，會特別注意到蔡英文的大停電的談話。

鏡頭回到6月3日、4日，日本提供124萬劑疫苗予我的新聞。產經新聞透露，這次援助其實是應台方私下的請求，提供疫苗「數量」及「時間」，也經雙方協調後敲定。此外，新聞報導也提及，5月24日晚間，謝長廷邀美國駐日代理大使楊舟到官邸餐敘，席間找來日本前首相輔佐官薗浦健太郎，再加上賴清德動用與安倍的關係，才促成此事。

換句話說，日本外相之所以得知台灣7月疫苗整備情況，負責與日本政府溝通的謝長廷，嫌疑最大。況且，產經新聞也證實疫苗「數量」及「時間」，係經雙方協調後敲定。

爭功諉過，嫁禍他人，民進黨尤其擅長。蘇揆震怒查謠言，就從謝代表身上查起！

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