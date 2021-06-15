「新冠肺炎已經不只是人類健康與經濟的危機，而且是一項『貪腐危機』（corruption crisis），我們目前仍難以應對。」國際透明組織 （Transparency International）主席迪麗亞．費雷垃．盧比奧 Delia Ferreira Rubio，在疫情流行期間透過媒體公開提出上面警告。

TI是全球深具公信力的非營利組織，總部設在德國。每年對全球近兩百個國家與地區，進行清廉程度的調查，並公布評分結果。TI特別關注新冠肺炎疫情引發的貪腐議題，其一項研究報告揭露許多國家發生下面共通現象：

〜自2020新冠疫情流行以來，許多國家對防疫投資的努力，卻在貪腐衝擊下，使得民主規範與體制，變得相當脆弱。〜

TI的臨時董事總經理丹尼爾．愛克森 Daniel Erikson 也對「德國之聲」說：「我們看到一些國家在採購口罩、換氣設備等醫療防疫用品時，欠缺透明的作業。」Erikson 直指防疫貪腐的兩大焦點：一是採購欠缺透明，一是貪腐行為戕害民主規範與體制。即便他個人或TI並未指明貪腐發生在那個國家或地區，但值得警惕的是：「欠缺透明採購、戕害民主體制、貪腐行為」三者惡性循環的因果關聯，主政者焉能不慎乎！

民主國家不透明的行政作為，往往是貪腐的溫床。事實上，信守公開透明的規範，僅是民主的最低門檻，「跨越法律」（beyond the law）才是民主進階的真諦，那就是法律雖沒有規定卻主動去做更高程度利他的事。譬如台灣的宗教團體、企業界與個人等，自覺性捐獻疫苗及防疫設備的意願，就是跨越法律的倫理行為。可惜的是，政府對此等民間能量，卻未充分引導使之蔚成社會力洪流。

2021年5月11日以來，台灣疫情日益擴散。但三至五月間自國外採購到貨疫苗不足百萬劑，各界批評政府進口疫苗績效不彰。尤其嚴厲抨擊政府採購國外疫苗的作業，欠缺公開透明；在野黨立法委員早先思欲成立調閱小組瞭解採購疫苗作業，也未能如願；再加上六月十日國產高端疫苗解盲，卻未見疫苗具有多少保護力等最關鍵數據。台灣群眾疑慮叢生，彷如跌入重重迷霧，看不清政府對治疫情方向，亦不明自身何去何從。

驚惊數字猶天天高懸。至六月十四日止，全台累計確診13106人，死亡共452人。致死率高達約3.44%（全球平均約2.23%）。英國牛津大學至五月底統計，全球平均疫苗接種率已達25%。TVBS報導說，台灣僅2%接種率。

值此民心怨懟及社會不安之際，TI提出的上面警示：「透明、民主體制、貪腐」三者循環論，值得蔡政府多有省思。務請蔡政府立足在跨越法律的自覺與自律的倫理基石上，儘速調整行政施為，排除官僚失能與法令桎梏，重建公開透明機制以釋民眾迷思，同時，切勿澆熄民間自主協同抗疫的温度，帶領全民脫困與新生。

（作者為靜宜大學終身特聘教授）

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