疫情進入3級警戒，對內需消費及觀光旅遊等產業造成重大傷害，所幸疫情高峰期似已度過，政府各部門雖未對警戒應否降級達成共識，但無論如何，經濟部門一定要對如何確保製造業動能及重啟消費成長有所規畫，並讓企業有所遵循。

疫情中靠製造業守住經濟

去年台灣經濟表現亮麗，在全球多數國家陷入嚴重衰退時，猶能保持正成長，只有極少數國家能有此佳績；在去年的基礎上，加上今年與台灣經濟關係最密切的中美兩大經濟體強勁復甦，大陸可望有8到9%成長率、美國可望達6到7%的成長，今年台灣經濟成長率可說是「欲小不易」，首季成長率高達8.16%，高於原預測數字1.96個百分點，各智庫與企業都對今年經濟樂觀以對，全年預估有希望上調超越5%，將是近10年多來最佳表現。

遺憾的是，5月疫情再起，中斷了樂觀的情緒，政府急急如律令端出更鉅額的紓困4.0就是明證。3級警戒的規定更嚴格，所有大型活動全部取消，連「日常性」的聚眾活動亦被禁止：例如結婚不宴客，喪禮不公祭，宗教集會活動全面暫停等；對一般民眾的生計及生活影響更大者，如餐飲業一律外帶，賣場及超市加強人流管制，並呼籲民眾少去多買，一次購足。至於休閒娛樂場所的關閉，就更不在話下。

這種管制雖未到歐美去年封城鎖國禁令那般嚴厲，但對經濟的衝擊也夠大了，以內需消費、餐飲還有觀光為主的相關產業、企業，有些業績下跌8、9成，更有直接「歸零」者，不少餐飲、小吃店都只能關門，待疫情之後再營業，這段時間就只能無收入、坐吃山空，經濟上亦無產值。

慶幸的是：台灣的製造業很爭氣，守住了一片天；雖然一度因為京元電子苗栗廠的移工爆發群聚感染，牽連附近其他廠商，讓電子產業供應鏈拉起警報，但在政府積極處理，全面進行快篩，企業也停工全廠消毒等作為下，未蔓延影響太多廠商，對整體出口未造成不利的影響。

整體而言，台灣的工業生產、製造業與出口等，幾乎完全未受疫情影響，以財政部公布的出口數據而言，5月出口374億美元，為歷年單月新高，成長率更高達38%。全國3級警戒是在5月15日開始實施，這個數據很明顯看到出口未受影響；雖然京元電子群聚感染是發生在6月，但從企業與產業的反應來看，生產情況也正常未受影響。

坦白說，政府只要與企業合作，力保讓工業生產、製造業出口等都能正常運作，經濟至少就不會太差，因為台灣是出口導向經濟體，出口占整體經濟一半以上，只要製造業出口不受影響，就能帶動大部分經濟正常運作。去年歐美經濟衰退如此嚴重的原因，一來經濟結構中服務業比重高，二來歐美最嚴重時連工廠生產都停擺。

提高注射率盡快群體免疫

但在力保生產正常的同時，也該根據疫情實際情況，擬定讓內需服務業重啟的路徑。參考歐美的經驗可發現，各國幾乎都歷經數次反覆的封鎖、開放、再封鎖、再開放的過程。我們當然堅決反對政府只為經濟因素過早開放，但同時也認為無謂、不需要的封鎖扼殺經濟，也屬不當，因為扼殺的不是少幾個百分點成長的經濟數據而已，而是許多民眾的生計，而且受影響最大者以基層工作者為主。

如何守住經濟，同時也能守住民眾生計，第一要務當然是先守住工業製造業生產，至於服務業的重啟，如果確診人數明顯減少後可適當放寬，而且可以從疫情輕微、確診人數極少的縣市開始放寬，例如影響民眾生計最嚴重的餐飲業，不能內用的規定就可放寬，疫情較嚴重的地區（如雙北或北部縣市）則延後開放。雖然一定有風險，但在疫情控制、民眾生計之間，原本就有必要摸索出一個平衡點，而不是一味的嚴厲。

治本之道還是盡快取得疫苗、提高民眾注射率，盡快達到群體免疫，否則疫情可能反覆，對經濟的不利影響就會持續。蔡政府去年吹了1年的「超前部署」牛皮，竟讓台灣成為半途的失敗者，亡羊補牢之道，就是不要再預設立場，所有國際認證疫苗能進都進。