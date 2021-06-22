總統戲演的認真，我們就仔細欣賞她華麗精湛的演技吧！因為蔡總統現在危機處理方法就是「演戲」。她透過打電話、親訪、在媒體面前演出一齣「苦民所苦，國家感謝你」的溫馨倫理劇。所以哪裡有「人民自發的善舉」，哪裡就會有「蔡總統熟悉的『聲』影」，台下入戲的觀眾只覺一股暖流湧上心頭，全然忘記「人民需自救」乃肇始於「政府的無能」。

對於台灣可憐的人民，這正是「不知是我入戲太深，還是你演的太真」後知後覺的殘忍。

政治是表演的藝術。但當表演過頭了，就會變得虛假！當一個國家元首，把自己當作是八點檔連續劇的三流演員，那是這個國家最大的悲哀。

這一兩年來，「抹黑、造神」成為台灣顯學。

如果把枱面上的「媒體人名嘴」與「政治小丑們」攤開來排排站，其師資陣容之龐大堅強，足可成立台灣第一所「唬爛師範學院」。尤甚者，更可以請蔡英文總統、蘇貞昌院長、陳時中部長擔任創辦人，建立「猾山劍派」，將葵花寶典之辟邪劍法發揚光大，揚名天下。

當「媒體與政府」在乎的只是「編劇與演戲」，新聞工作者成了導演，政治工作者成了演員，那這個國家不亡也難矣！

一個正常的國家，媒體人的功能是監督政府，因此被稱為「永遠的反對黨」，擁有神聖的第四權。一個國家如果沒有公正公開的媒體，人民就會眼瞎心盲，任憑執政者擺布。

一個正常的政府，官員的責任是爲民服務，因此被稱為「人民的公僕」，被賦予公權力來幫助改善庶民百姓的生活。一個國家如果沒有清明無私的官員，為政者就會作威作福中飽私囊，窮了人民，富了鷹犬狗官。

而號稱民主自由的台灣，今日的媒體人與政府官員，卻成了一條條被「民進黨」養得白白胖胖的狗，沒有民意，只有黨意，沒有國家利益，只有政黨私利。

牠們的主要功能是取悅主子，追殺政敵。一旦選舉沒有辦法光明正大地贏，這些犬類便會賣力地想方設法，使陰耍詐，抹黑造神。一旦施政無法贏得民心，這些奴蛆便會絞盡腦汁，圍魏救趙，扭轉風向。

黑心的媒體人與政客們，既不會有忠誠也無善良可言。利益與財富是他們唯一追逐的生命廚餘，所以說他們是老鼠、蟑螂、阿米巴原蟲，應該更為恰當。這些老鼠、蟑螂們，如今充斥台灣社會，橫行無忌。在過去還會遮遮掩掩，晝伏夜出，現在卻是成群結隊，無所忌憚！

正所謂「禮義廉恥，國之四維，四維不張，國乃滅亡。」所以，不用再吃執政黨加工製造的芒果乾了，不用再擔心老共的飛機三不五時穿越台海中線了！這種媒體人與政府官員的「風骨蕩然，氣節無存」，在電視與國會殿堂上貌似斯文，夸夸而談，實則金玉其外，敗絮其中。宛如岳不群的君子劍，「既已不群，何來君子，辟邪自宮，人鬼不分」，才是台灣最真實的亡國感！

不過，要有「多情城市」跟「意難忘」這種爛戲，也需要有甘願入戲，大腦自宮的觀眾，這才是台灣最深沉的悲哀！

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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