網紅館長和名嘴周玉蔻的開槓風波，這幾天在網路上吵得不可開交；周玉蔻罵得興起，竟然公開在廣播上嗆要民進黨和館長切割，否則就「炸掉你中央黨部」，相關恐嚇言論經民眾檢舉，檢方已介入調查，成為更有意思的「案外案」。

眼看狠話嗆過了頭，一向牙尖嘴利的她趕緊放軟，辯說自己「是撒嬌、有女性魅力的炸」，「是優雅的炸」，不是像館長「無腦肌肉男」那樣「有肉沒腦地炸」。問題是，周有沒有恐嚇言論，錄音調出一聽便知，如果狠話都講到這樣明白了，還可分成「女性優雅的炸」或「男性粗暴的炸」，以後一般人事涉恐嚇是否也都可比照認定？

奇葩的是，周玉蔻還揚言「疫情指揮中心幹的好事，難道我不知道嗎？」這其實已形同另一種「政治恐嚇」，挑明了你民進黨若不遂我意，就不怕我抖出更多內幕嗎？

這可就絕了！如果周手裡真掌握這麼多的政府「好事」，作為媒體大姊大的她，應該發揮她最愛炫的監督本色，把這些內幕爆出接受公評才對，怎麼腦子裡想的卻是拿這些攸關公共利益的內幕，作為威脅民進黨的私器呢？這豈不是是非不分？

柯P酸說政府收買名嘴帶風向，結果就是讓這些人膨脹到極點，惡性影響政府決策、最後連想切割也難。姑不論各種標案的餵養，周能比指揮中心更早公布確診人數、預告疫苗抵台時間，這些刻意輸送塑造了周的獨家，結果換來的卻是她嚴厲「警告」蔡總統、賴副總統，而且民進黨上下不敢吭聲，民眾也全看在眼裡。

這場鬧劇將如何收場？周玉蔻要不要抖出指揮中心幹的好事？檢方敢辦周玉蔻嗎？且走著瞧。