余天的女兒余苑綺在2014年確診直腸癌三期後歷經16次化療。2019年余苑綺癌症再次復發，經過30次化療後病情獲得暫時性的控制。2021年2月余苑綺的癌症二度復發，此次癌細胞多處轉移，在僅存的肺葉和大腿胯骨淋巴結都出現陰影。余苑綺的母親李亞萍表示女兒8月需要開刀，要先等余苑綺體內的化療藥物消退，再讓身體休息一陣後才能前往醫院動刀。

眾所皆知，癌症患者是此次變種病毒侵入後，非常容易因感染而死亡的群體。台灣罹患癌症的人非常多，余苑綺只是其中一人，不幸的故事並非只發生在余家。許多癌症病患因家庭財務無法支持，只能吃健保給付的藥物，當身體出現抗藥性而藥物失去效力後，病患就只能坐等死神的降臨。其他的癌友則是需要傾盡家裡的現金去支付高昂的醫藥費，從這一點看，余苑綺是幸運的，她不需要煩惱藥錢，甚至倘若余苑綺未來的病情需要，也有能力聘請專業的照服員。

余天和李亞萍長年關心和憂慮余苑綺的病情，理應知道癌症病患是全台灣最需要疫苗的弱勢群體之一；然而，雖然常見李亞萍在媒體上哭訴余苑綺的疾病，卻沒有看過余天和李亞萍為癌症病患爭取過任何政策上的照護。癌症病患需要經常進出醫院，絕大多數的病患一旦住院，更是必須住健保房和其他病人擠在同一房間。比如打化療或免疫等注射類藥物時，癌症病患更是需要群體擠在同一個診間做治療，絕無可能有良好的隔離，或者一人一室的待遇。

其實不只是癌症病患本身，包括癌友的家屬也應當注射疫苗，如此才能保障癌症病人的生命權。癌友在經過化療、放療、免疫和標靶等藥物治療後，往往身體會變得極為虛弱，免疫力會變差，許多病患的白血球更是低的驚人。別說是新冠肺炎的變種病毒，也很容易遭到其他病菌的感染。余天和李亞萍長年來作為台灣知名的公眾人物，理應為那些和余苑綺同樣罹患癌症的病友發聲。令人失望的是，余天作為一名立委，所有的心思似乎只放在家人的身上。

如果余苑綺並未因余天的身分或許私下已注射過疫苗，那麼，余苑綺應當是和其他癌症病患一樣，迫切的需要疫苗接種來提高身體對新冠病毒的防護力。即使是當作替余苑綺積功德做善事，余天都應該為癌友發聲，為全台灣所有遭到癌症折磨的病患乞求盡速接種疫苗，讓所有勇敢的為生命持續奮鬥的癌症病患，有更多活下去的機會。我們每一個人都有可能得到癌症，而每一個癌症病患都應該是我們最親愛的同胞，而不是該被民進黨政府和社會拋棄的一群人。(作者為英國愛丁堡大學碩士生)

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