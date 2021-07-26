從27日開始，全國從3級警戒降為「加強版」的2級警戒，預估可以為經濟帶來一些活水，但疫情將更難「清零」，社會大眾應有心理準備。

全國被封2個多月，大部分民眾都快受不了，2周前開始「微解封」，各地出遊、趴趴走的人增加，部分觀光景點甚至出現人潮。坦白說，在每日確診人數已降到10多人之後，中央流行疫情指揮中心再不降級，想繼續把民眾關在家裡，其實已做不到，降級成為必然。

除了民眾已「關不住」之外，經濟與民眾的生計考量也是重要因素。目前製造業與出口不受影響，但內需服務業崩跌，從經濟部上周公布6月全台餐飲營業額重摔4成，零售業績跌1成多，雙雙創下歷史最大跌幅可以看出，已有許多餐飲、零售從業人員生計無著，失業率飆上11年新高，眼看就要升破5%的關卡了。只要情況允許，政府必須解封，以免失業率惡化釀成更大的政治危機。

不過，從國外案例來看，放寬管制與解封後，很可能形成新一波疫情，許多國家反覆經歷解封、封鎖、再解封、再封鎖，真正的治本之道，是更高的疫苗施打率。指揮中心公布，至7月23日止，國內接種新冠疫苗的人口涵蓋率已達到26%，雖提前達到蔡總統要求7月底前人口涵蓋率25%的目標，但與達成群體免疫的65%人口涵蓋率距離仍遠，疫情可能再起，只能期望民眾自己多注重必要的防護，讓疫情維持在相對和緩的程度。

對政府而言，因疫苗政策錯誤，平白多死了數百人後，現在該醒悟的就是，加快疫苗採購與施打，遺憾的是：即使經過「血的教訓」，蔡政府仍麻木不仁，在數百萬民眾欲求一疫苗而難得之際，竟然還有10多萬劑疫苗「即將過期」，難道蔡政府非強迫民眾打讓人難安心的國產疫苗不可嗎？