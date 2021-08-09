南台灣4月自今，飽受旱澇之苦。在野黨立委質疑，蔡政府前瞻預算8年8800億，其中2000多億元打造水環境建設計畫，南台灣先是「供五停二」，好不容易熬過乾旱，如今，颱風「微掃過」，洪水成災，橋梁崩塌、道路柔腸寸斷，「請問蔡政府這些錢都花到哪裡去了？」

對此，行政院長蘇貞昌岳飛比張飛，大言不慚地拿民國48年的「八七水災」來比擬。蘇貞昌說，前天雨量和八七水災差不多，但當年災情比前天嚴重非常非常多。好在有前瞻水環境建設，所以，先前抗旱沒受那麼大苦，前天水災也因而沒有那麼大災害。

拿著62年前的八七水災為自個兒的治水無能，詭辯解套？62年來，工程技術進步幾許？八七水災時治水經費幾許？豈能與前瞻治水的2000多億相提並論？八七水災發生於八二三炮戰後一年，兩岸情勢嚴峻，民生凋蔽，國庫拮据，幸好，當時官員清廉負責，戮力從公，軍隊救災，犧牲小我，水患雖造成大害，尚不影響民心士氣。換作是民進黨蔡蘇執政，治水無能，貪腐成風，民心畏戰，八七水災過後，台灣還能倖存？

孔子誅少正卯，理由是「人有惡者五，一曰心達而險（心裡通達卻陰險），二曰行僻而堅（行為邪僻而頑固），三曰言偽而辯（言詞偽詐而巧辯），四曰記醜而博（博聞強記均為邪惡之事），五曰順非而澤（對作惡之人施予恩澤）。」蘇貞昌詭辯前瞻治水，五惡俱全，換作孔子執政，當誅矣！

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