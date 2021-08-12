針對行政院此番「擇惡固執且冥頑不靈」地堅持規畫今年以發放五倍券的方式來振興經濟，對此，民進黨台北市議員王世堅批評，行政院的決策者一意孤行，「5000元而已，就這麼看不起人民嗎？」此外，行政院還放話表示，說民眾會拿去存錢，且說民眾會把這5000元拿去買股票等，這對民眾已經是太過侮辱，「一意孤行，而且自以為是」！王世堅強調，不是入這個黨就要被這個黨給綁架，「要講自己相信的話」。

其實，他的論點真的有那麼艱深難懂嗎？就連3歲的小孩子也都知道，果若三倍券真有這麼「神」的話，那豈不應多多益善？換言之，蘇揆未能「天聽自我民聽」地審酌中研院、台經院之前有關發放三倍券效益的專業評估報告，而只願官大學問大地引用經濟部一份近乎「為賦新詞強說『棒』」的自欺欺人報告，也難怪王世堅譏諷要用五倍券來取代新台幣，並改名叫做「新新台幣」。

此外，就在被問及此番「烏鴉提醒」是否又會被當成是「眼中釘」時，王世堅說，早就是眼中釘了，唯他認為應「寧鳴而死」地做「孩子的楷模」，而不能只是像台複印機般只會貫徹「黨的意志」，甚且面對「有人」要他乾脆離開民進黨的挖苦，他更是理直氣壯地回嗆表示，「憑什麼乞丐趕廟公？做錯事的人還要講對話的人離開，不是很奇怪嗎」？

坦白說，王世堅的爺們表現令人按讚，從之前緋聞事件到此番的諸多「金句老實說」，王世堅議員的格局與擔當，早已明顯超前現時民進黨從上到下的表現，對於這種勇於「做自己」且堅持「要講自己相信的話」的道德勇氣，「良心的王世堅」早已超越「綠營的王世堅」。

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