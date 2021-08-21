讓全世界都震驚，阿富汗局勢，瞬間突變。看著媒體畫面，顯示機場擁擠的逃亡人潮及軍用直升機的頻繁起降，引起人們想起1975年越南西貢淪陷的那一剎那。場景幾乎完全一樣，同樣都是美軍長期支持及參與戰鬥後的大撤退，同樣地看到人們為了生存，冒著生命的危險，逃離家園。人類歷史的悲劇，屢次重現，這還會發生在我們的身上嗎？

阿富汗事件引起台灣政治圈的廣泛討論，也可引以為戒。阿富汗軍警有著30:7的兵力優勢，而且擁有絕對空中優勢武力與裝備著美軍相當的新式步兵，但缺乏戰鬥意志，毫無作戰能力，9天內就讓山河變色。美國是以其國家利益為盤算核心，有著動態改變的特質，一旦有損及或不符美國國家利益，則會立即改變政策，甚至可能倒戈不支持原來的朋友或甚至盟友。雖然台灣與阿富汗不一樣，台灣擁有第一島鍊的地緣優勢，控制東北亞的海上航運，是不沉的航空母艦，所以美國會協助我們。

第一島鏈是以華盛頓的角度來思考整個遠東地區的安全。以美國國家利益矩陣分析，利益強度分四級：生存、重大、主要及邊際利益來看，台灣只佔有經濟上的主要利益，無法在其本土防衛、國際秩序及提升國際社會價值等因素上，跨越至重大利益。美國的軍事干預是一定要達到生存及重大利益，才有用兵的可能。

第一島鏈是就地緣政治學理上的探討，在實務面或許有不一樣的看法及執行方案。1949年到1951年間，美國沒有關心過台灣的安全；1979年又停止中美共同防禦條約就是明顯的證明，國家安全實務的運作與第一島鏈理論有極大差距。

航空母艦若沒有艦載機，即使不沉，但喪失航空戰力，也是無用。台灣各機場暴露於大陸戰區飛彈涵蓋下，機場跑道癱瘓，飛機無法順利起降，就無法擔任航空母艦的角色了。換句話說，台灣擔任不沉航空母艦是要有相對的條件。第二次世界大戰後期，盟軍對台灣的轟炸，就是將日本大多數的空中武力在地面摧毀，使其無法支援美國反攻菲律賓的登陸，說明台灣能否扮演航空母艦取決於自我防衛能力的強弱。

美國支持台灣建立可恃之戰力，以有利於美國對亞太地區安全，扮演平衡槓桿的角色。每年同意對台軍售的項目、品項、型號即可達到此目的，既有助於其自身國防武器產品的銷售，獲得相當利益，又可對亞太及兩岸間的安全關係發展，藉由對台軍售的操控，轉用於兩岸間政治談判的籌碼。雖然美國從不就軍售項目，與大陸協商，然而出售武器的類別，就是一強烈的政治信號。

台灣確實不是阿富汗，兩者面臨的安全環境更是相差甚遠，但背後主角還是美國，其國家利益的考量也不會改變。我們當然不希望美國在越南及阿富汗大撤退的慘況發生；然而，我們也不能陶醉於2021年是美台關係最好的時刻。世事無常，常有變化，值得我們深思警惕。

（作者黃丙喜為國家公益協進會理事長、辜存柱為美國應急管理協會台灣代表）

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