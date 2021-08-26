陸軍八軍團軍官因休假在外飲酒鬧事，遭警逮捕並鬧上媒體，單位立即記兩大過汰除。影響軍譽確實該罰，但休假在外著便服酒後鬧事，與著軍服在上班時間酒後鬧事相比，孰重孰輕？相信大家心中都有一把尺，但是處分卻相去不遠，會罰得那麼重，原因也無他，就是上了媒體。

每次軍人因為軍紀案件上了媒體，長官顏面無光，又無力平息輿論壓力，多年下來的公式就是：震怒—道歉—嚴懲—結案，最好就是趕快將人汰除，一了百了，切得乾淨，對社會（媒體）有了交代，然後再三令五申全軍禁止喝酒，倘若再犯必定嚴懲不殆。

其實以前的國軍並不禁止飲酒，甚至於當部隊長的都要善飲，以在官兵面前展現「豪氣」，自然也是領導統御的要項，但是近年來因為國軍高層自我設限，想做乖寶寶、優等生，往往就是越管越嚴、越罰越重。

國軍常標榜「人性化」管理，人性化不是噓寒問暖這些形式化的問候，而是真正解決官兵的困難，就算出了事，也要先力挺，了解為何喝酒過量？為情？為前途？為工作壓力？還是有酒癮，經輔導溝通後，再依規定懲處，而不是急著切割，長官要是都這樣急著甩鍋，士兵看在眼裡，是要如何做到「上下一心」。

大陸常會為其演藝人員打造「人設」，作為行事的依據，國防部的長官們也想為現在的士兵打造「人設」。但依目前的軍紀營規及管理方式看來，除了可以吃葷，不用化緣外，真的比和尚好不了多少。

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