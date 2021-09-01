中華奧運代表隊創下佳績，舉國歡騰，總統府今天下午將舉辦｢英雄凱旋派對｣，在府內接見選手。

總統府的安排是，府前廣場鋪設紅毯，讓奧運選手走上象徵榮耀的星光大道，三軍儀隊也將排出「劍門」迎接，總統、副總統及行政院長將以敞廳為主場地接見東奧代表團，總統則會親自向選手們致意，最後撐起巨幅國旗，重現奪牌時的感動。

很好！安排甚為隆重，國家英雄值得這份榮耀，但是，蔡總統搞錯一點、主辦單位也把向英雄致敬的意義弄擰了，好似主客易了位，主角變配角。

要知道，為國爭光的是這些選手，應該是全國人向英雄致敬，而現在的做法搞得像是英雄們入府向官員致敬，有沒有搞錯？過去選手歸國，政府舉辦的歡迎儀式多半是遊街，這次奪得金牌的李洋回鄉，也是頂著烈日和搭檔王齊麟坐車遊街接受金門民眾英雄式歡迎，而不是到縣府拜見縣長。

昨日蘇貞昌去CDC視察，專車抵達後還待在車上，非得等疾管署人員到齊了，一字排開迎接，才緩緩步下轎車。台灣一直號稱｢民主｣，原來百姓是｢民｣，當官的是｢主｣。

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