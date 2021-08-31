據報導，陸軍官校將恢復踢正步，需要思考幾點，踢正步代表什麼意義？國家有這個需要嗎？

第一，踢正步必須維持緊密隊形，可使成員之間產生向心力、團結心和服從心。同時，習於維持緊密隊形，戰時儘管採取分散部署，但在精神上可以凝聚士兵士氣、降低士兵對於戰爭的恐懼感，加上嚴格的訓練，可以使士兵產生勇氣。

第二，踢正步可以培養堅定戰士的集體意識、同袍間的情感、共同鍛練體能、磨練戰鬥技能。在入伍之前，每個官校學生和士兵都是自由人，入伍後他來到這個被國家壟斷的武力團體之中，他必須放棄固有的社會性。我們可以說，踢正步可以說是讓一個社會自由人蛻變成為戰士的過程。

第三，踢正步是國家精神與紀律的展現。在戰爭時期能夠驅使士兵上戰場的，正是集體教育下的成果：紀律。軍隊最能展現並堅定的連結國家與民主的關係，因為軍隊保證了國家的永續生存與民主的發展，因為青年入伍是一種民主的表現，因為這些入伍青年最能夠反應當前的社會結構，也代表著最基本的平等原則。如果國家精神這個名詞存在的話，造就國家精神者不是其它，只是紀律而已。

第四，踢正步可以塑造精神戰力。部隊往往要求精神戰力的絕對性，而精神戰力的基礎來自於集體意識。相反的，如果強化個人因素例如個人權益維護，那麼部隊的集體意識與行動必然弱化。一個能打仗的部隊除了指揮官之外，還需要形成並凝聚作戰的基本精神；踢正步可在無形中灌輸士兵這種基本精神。

在戰鬥時，敵人所要摧毀的正是敵軍的的精神力量，塔利班已經告訴我們，擁有強大武裝沒有用，一旦精神戰力崩潰，國家也跟著完蛋了。

我們愈來愈需要能夠獨立生存、獨立作戰、且對其所屬團體懷有向心力、一致性、與歸屬感的戰士。一支連走路也走不好的部隊無法令人信賴，還是乖乖的踢正步吧，不但陸軍官校要踢正步，所有的學校、部隊、機關也都要恢復踢正步，這是鍛煉部隊的基本。

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