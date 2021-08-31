報載立法院長游錫堃最近拋出一項論點：「若台海發生戰事，美國有可能承認台灣，乃至於促成台灣加入聯合國」。此項觀點可說是游錫堃對他所主張的「台灣國家正常化」做出更明確的解釋。
如果游錫堃的論點真實可信，對台灣而言，不啻是大大的好事。因為一旦台灣加入了聯合國，台灣與中共的糾葛就可以一夕了結。從此可以成為正常國家，過著幸福快樂的日子。既然如此，民進黨政府何不直接向中共宣戰？
既然游錫堃沒有要求民進黨政府直接宣戰，就表示他所說的台海有事，是指中共先行動武。根據中共「反分裂國家法」，中共對台動武的條件之一是「兩岸和平統一完全無望」，也就是游錫堃所鼓吹的「台灣國家正常化」。
現在的問題是，如果中共對台動武，台灣必然受到重創，還能等到美國承認，派兵馳援保住台灣，並且促成台灣加入聯合國嗎？何況美國並沒有明確保證會出兵保台。
法文有一個單字NaÏf。用於孩童是指天真無邪；用於成人是指幼稚無知。
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