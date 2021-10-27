《華爾街日報》報導，台灣役男與後備部隊準備不足、士氣不振。國防部長邱國正部長不以然，他表示，「國軍沒有什麼草莓族、什麼族的問題，年輕人也有他的優點。」

部隊士氣可表現在物質戰力和精神戰力兩個層面，近年國軍自製與外購了不少新武器，物質戰力暫且不談，精神戰力層面的部隊訓練問題大可探究。

自八二三炮戰之後，國軍就再也沒有戰爭經驗，包括邱部長在內，當時只有5歲，對這一代而言，八二三只是歷史經驗，最多只能作為下一次戰爭的啟發，如此而已。既然沒有戰爭經驗，國軍怎麼設定訓練標準的？

相反的，美軍戰爭經驗豐富，絕對有資格評論國軍士氣與戰力問題。美軍曾提出一個重要觀點：「要像訓練那樣打仗」。意思是，部隊訓練的標準要高於作戰。

2003年伊拉克戰爭中，美軍士兵普遍反應：「作戰強度沒有訓練強度大」。訓練強於作戰，所以美軍才能摧枯拉朽的「以強擊弱」。邱部長發言當然不能滅了國軍威風，可是回到辦公室就要冷靜思考，國軍部隊的訓練強度真的大於作戰強度嗎？

話說回來，什麼是戰爭？參加過戰爭的老兵恐怕都已不在人世，他們在世的時候，國軍可曾記錄考證他們的戰爭經驗、然後拿他們的戰爭經驗當作部隊訓練範本？

解放軍術語「實戰化訓練」自有其道理，他們非常重視實戰化訓練，目地是要讓訓練貼近實戰，才能達到「戰訓一體」目標。國軍何不「以敵為師」？以敵為師絕不是通匪！而且國軍的訓練標準要強於解放軍，否則怎麼擊敗他們呢？

還有，國軍訓練環境必須模擬真實戰場，藍紅兩軍真實模擬作戰，該隱蔽的隱蔽、該轉移的轉移、該跑的跑、該撤的撤，像漢光演習那樣的作秀，實在可以不必了。

經由嚴格的訓練，官兵的體能必然增強，體能強，官兵的凝聚力就會高，凝聚力高，就能充分展現官兵的精神戰力。

好的國防部長就要重視部隊訓練，爭論「草莓不草莓」純粹是嘴炮，嘴上功夫越強不表示部隊訓練越好。

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