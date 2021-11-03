吳弭確定當選波士頓市長，台灣媒體紛紛彰顯她的「台裔」背景，其實，她的勝利有更深層意義，也因此格外令人矚目：她打破了波士頓市2個世紀以來男性白人當家的「政治玻璃天花板」。

吳弭不但是第一位台裔，更是首位女性、有色人種、亞裔當選波士頓市長。從1822年波士頓第一任市長飛利浦以來，歷任54位市長都是男性白人，明年元月吳弭正式就任將打破這個200年來的傳統，無論對少數族裔、女性參政，美國政治轉變都具有高度意義。

美國歷史上，共有五位亞裔女性擔任100大城市的市長，都在亞裔人口眾多的加州，相形之下，波士頓不但只有6％亞裔人口，政治生態更為特殊，吳弭能夠在這種政治禁錮之下脫穎而出，絕非因為她的女性或亞裔背景。

父母親來自台灣的吳弭畢業於哈佛法學院，積極投入政治，有效整合非裔及西裔政治勢力，進入波士頓市議會，並從2016到2018擔任市議會議長，在波士頓闖出一片天地，這次以絕對優勢擊敗對手，不但是個人政治生涯的新起點，更翻轉波士頓政治局面。

亞裔在美國參政相對處於弱勢，賀錦麗當選副總統創下了女性與少數族裔參政的最高成就，1985年出生的吳弭躍上美國主流政治舞台，未來可望有更閃亮發光的表現，對亞裔參政也有啟發作用。

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