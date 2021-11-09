新北市民進黨議員張志豪，昨（8日）向市長侯友宜喊話，對核四議題要清楚表態，鼓勵效法宜蘭縣長林姿妙，勇敢做對的事、說對的話。對此，資深媒體人韋安直言，侯友宜早就給全民可接受的答案了，「沒有核安，就沒有核電」，所以侯不必掉入民進黨毫無意義的陷阱裡面去。

對於張志豪的舉動，韋安今（9日）在臉書發文分析，其實，這些喊話都是廢話，無論核四公投過與不過，核四重啟的可能性都是「0」。韋安認為，民進黨一點都不會擔心核四公投是否過關，他們心裡只想著如何用此議題「借刀殺人」來圍堵2024最大的「假想敵」侯友宜。

韋安指出，侯憑其遠見和高度，早就給全民可接受的答案了，「沒有核安，就沒有核電」，「核安及核廢料的處理，希望中央要趕快拿出魄力處理核廢料」，「公投是義務，投票是秘密」，「公投就是民意的展現，一切都以民意的選擇為最重要，民眾決定的，就按照民眾的意思」。

韋安稱，侯友宜不必掉入民進黨的政治攻防陷阱，也不必對核四再過多表態，人民需要侯扮演好新北市長的角色最重要。