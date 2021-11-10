美國編號166694的海軍行政專機搭載4位美國參議員、2位眾議員、議員助理及2名軍官共13人，9日傍晚6點降落台北松山機場，大陸國防部與東部戰區立即發出強烈的警告。

大陸國防部發言人使用「竄訪」兩字形容此一訪問團，表示堅決反對和強烈譴責，還要求美國立即停止挑釁行徑，停止一切導致台海局勢緊張升級的破壞性行動，不要向台獨分裂勢力釋放錯誤信號；也警告民進黨政府不要誤判形勢、鋌而走險，否則只會把台灣帶入深重災難。大陸東部戰區同步宣示，已組織兵力在台海方向進行聯合戰備警巡

美國國防部隨即表示，國會代表團訪問台灣十分正常，符合美方在台灣關係法下的義務。台海緊張局勢人盡皆知，國際媒體不時發出台海危險的訊號，路透更是發表6種大陸攻台模式的兵推，讓台灣更推向戰爭邊緣。那麼美中你來我往的相互刺激，到底所為何事？

有可能是拜登政府為了下週即將舉行的線上「拜習會」熱身，也有可能是美國共和黨國會議員、軍火商等給拜登政府出難題，軍火商和掮客為了販賣武器坐地叫價，政客為了蹭兩岸危機熱度自抬身價，這些事在台灣政壇也是屢見不鮮。

只是，當美國政客與軍火商不斷的「以身試陸」，又將台灣人民的身家性命放在何處？台灣難道一直要作美國政客與大陸喊價的籌碼嗎？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※