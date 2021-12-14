國防部常務次長房茂宏回應立委江啟臣質詢稱：「國軍志願役佔比達90%，役期長達4年，戰力比以前還強」。核算部隊戰鬥力方式很多，精神戰力是首要因素，其次才是物質戰力（武器裝備）。請捫心自問，國軍訓練和紀律勝過共軍嗎？

武器裝備再怎麼先進，軍隊若沒有堅強戰鬥意志、必勝信心和高昂士氣，就沒有核心和靈魂，精神戰力要靠嚴格的紀律與訓練才能獲得。

現代軍隊官士兵的素質必須要很高，才能操作日益複雜的武器系統、創新戰術戰法。台灣青年教育程度普遍很高，但是在創新的心智方面跟得上時代快速的演變嗎？例如陸軍有「危險係數」的規定：室外溫度+相對濕度×0.1，一旦超過就要停止戶外操課。這個問題解決了嗎？

最後是實戰化訓練，衡量部隊戰鬥力主要看其演習訓練是否實戰化，而不是按照事先就備妥的想定操課。看看每年的漢光演習就知道，根本就不是實戰化演習，而是作秀。

美軍部隊的訓練非常嚴格，而且作戰經驗也非常豐富，部隊幹部經常說：「要像訓練那樣打仗」，可見美軍的訓練標準高於作戰，所以美軍才能以精良的武器裝備和高昂的士氣以摧枯拉朽之勢，幾乎贏得所有的戰鬥。

國防部更要捫心自問，每一次訓練和演習都是按照實戰去想定的嗎？戰鬥力和參與實戰演練的次數有絕對的關係，參與實戰演習的次數越多，作戰經驗越豐富，戰鬥力水準也會越高。

國軍兵員由超過90%、與役期4年的志願役所組成，但如果沒有充分的實戰訓練、高昂的士氣與訓練，真的能面對共軍的挑戰？

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