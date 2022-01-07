2021年對於所有人而言，是個從停滯走向復甦的一年，特別是台灣疫苗覆蓋率逐漸上升，警戒從三級降至二級，餐廳、健身場館、室內空間的開放，使得下半年的經濟逐漸活絡，但隨之而來的是全球通膨的問題，蔓延至各個產業。

舉例而言，台灣餐飲界的代表王品集團旗下所有餐廳，也於10/25價格全面上漲5%，員工的年終改為0.5個月的獎金。餐飲業發生骨牌效應，瓦城、麥當勞、三商等集團也陸續喊漲。此次波動引發民生用品的跟進，永豐餘首先表態，旗下五月花、柔情、得意等品牌，將於農曆年後調漲抽取式衛生紙，平均漲幅達8%。這一波漲勢來勢洶洶，沒有人能夠獨善其身。中研院也於12/22提出示警，預測今年及明年消費者物價指數(CPI)都會破2%，分別是2.01%、2.04%，是所有機構預測最高，預告通膨情勢依舊嚴峻。

台灣物價為何喊漲

台灣是個年僅600萬年的年輕島嶼，且地狹人稠，無論是在「石化資源」亦或是「農業種植」皆有所限制，多半仰賴進口滿足國內需求，同時也容易受到國際情勢的影響，而產生明顯波動。以下整理三點，造成台灣近期「物價上漲」的原因。

一、 國際原物料上漲。素有「黃小玉」之稱的黃豆、小麥、玉米三大原物料，是人們重要的農產品，但凡生活中的食用油、麵粉、酒精與飼養牲畜所需的飼料，皆有它們的身影。由於全球氣候異常讓農作物收成不佳，造成近一年來黃豆價格漲幅達16%、玉米調漲32%、小麥上揚17%，同時台灣的飼料95%仰賴進口，業者已陸續宣布要調漲飼料售價3%至5%，此舉勢必帶動國內肉品價格的提升。

二、 國際能源上漲。今年受到石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）限產的影響，國際油價飆漲。隨著歐洲地區進入嚴寒，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom），日前因為溫度太低停止輸送氣體，致使歐洲天然氣供應出現短缺。根據華爾街日報表示，2021年國際原油價格大漲超過64％、天然氣在六個月內更是翻漲一倍。

三、 供應鏈堵塞。自去2020年底開始，歐美多地經濟逐漸解封，人們報復性購買需求激增，貨櫃箱嚴重短缺，造成貨物運輸大幅延誤，進而帶動運價上漲。聯合國也提出通貨膨脹的警示，報告指出，全球供應鏈中斷將延續到2022年，而到2023年，進口價格會增加11%，消費者價格會增加1.5%。

「凍漲政策」其實是「全民買單」

面對國際能源一漲再漲，經濟部為穩定國內經濟，拍板於2021年10月至2022年3月的電價，每度平均電價維持在2.6253元，「連七凍」持續改寫國內最長的凍漲紀錄。同時，中油董事長李順欽預估今年中油將虧損400億元，經濟部長王美花表示，天然氣也將凍漲至2021年底。

從上述資料可得知，政府一直在抑制「油氣電價」，以避免民間的反感，可是彌補「油氣電價差」的責任，卻落在是這些公營事業來承擔，看似合情合理，實際上只是變相的由人民買單。凍漲補貼政策，負擔成本者其實還是人民，由一家接近百分之百公營的公司承擔成本，等於是用國庫錢補貼。換句話說，油氣電使用量越大的單位，受到凍漲補貼優惠也越多，這相當於「拿窮人的錢去補貼富人」，所以民眾並沒有因此受惠。

2022邁向「通膨」時代

2022年我們將要面對的是「通膨」的時代，無論是食衣住行各方面，我們都得額外付出更多的成本，可支配的所得將越來越少。且薪資調漲的幅度，仍不及物價上漲的速度。

2021年11月環保署宣布，台灣天然氣發電佔比將增加為50％，天然氣的用量將更甚以往，雖說政府用「凍漲」來穩定物價，但國際天然氣價格仍居高不下，倘若國內的能源價格上漲，勢必還會再拉高物價，引發民眾反彈。

簡而言之，在沒有人為干預的情況下，明年國內油電氣漲價的機率很高，但考量2022年11月是九合一選舉，出於政治的情勢，在此期間執政黨，仍有可能繼續粉飾太平，而能源的調漲將會是台灣下一個「經濟未爆彈」。（作者為大九學堂三期學員）

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