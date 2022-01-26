立陶宛去年允許台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」後遭中共強力報復。據路透社報導稱，立陶宛官員正在討論要求台灣政府同意改名。消息人士證實，外交部長藍斯柏吉斯提議將「台灣代表處」改成「台灣人民代表處」，但是英文及立陶宛文的譯名仍然不變。

路透社報導指稱，藍斯柏吉斯上周應總統瑙塞達要求，提出降低對中關係緊張的行動規畫，其中包括將中文版「駐立陶宛台灣代表處」的名稱改為「駐立陶宛台灣人民代表處」。對於此項消息，立陶宛總統府婉拒評論，外交部則未做出回應。

對於此事，中央社的報導截然不同。中央社指出，另有立陶宛知情人士直指路透社「報導不實」。立陶宛知情人士告訴中央社，台灣代表處名稱已定，不會改變。立陶宛政府歡迎台灣設立「台灣代表處」，此一決定「堅定不移」；支持民主與人權等普世價值是現任執政聯盟所訂協議的一部分，也是政府施政規劃重要內涵。

然而，立陶宛在去年12月公布一份民調，對於立陶宛與中共對抗一事，有近60％的受訪者反對政府對中共採取強硬政策，僅有13％的民眾支持立陶宛政府「基於價值」同意設立「台灣代表處」。立陶宛在野黨也對政府的作法大力抨擊，使本案已經成為立陶宛內部政爭的一部分。

據媒體估計，立陶宛因此事遭受的損失已經達數十億歐元。立陶宛很有可能產生早日擺脫此一困境的意念。

在外交實務運作上，任何政府都不能公然認輸投降，必須自找台階下。最好的方式就是放出風聲觀察各方反應。只是在事實發生前，對於新聞媒體的相關報導必然予以否認。蔡政府如果體諒立陶宛的難處，不妨幫忙尋找下台階。

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