現在台灣政務官的看家本領之一是，要會臉不紅、氣不喘地造些唬人的名詞，什麼「類火車」、「偽陽性」之類的，這些名詞沒什麼實質作用，只是為自己擦脂抹粉，累死人民而己。

本周預計台北都會區的單日確診人數將登至高峰。台北市長柯文哲日前就說台北市新冠染疫人數可能單日破50萬，結果被台北市議員王世堅海K一頓。王世堅的質詢像演單口相聲，向來很好笑，但這次他大概心很虛，沒有發誓賭輸要去跳海。不過，總的來說，他還能對事。他最近轟防疫指揮官陳時中防疫跳票，準備不夠，做的不夠，採購也胡搞瞎搞，卻誇說「阿北」3個防疫做的很對，不失民代的真性情。

相比之下，一些自稱讀書人的狂熱人士就差很大了。他們猛傳前副總統陳建仁引經據典的「偽陰偽陽」論文，狠批柯文哲的「篩陽等同確診」應當回校多念教科書。他們誤認陳建仁的公衛專業，也虛擲了因政治立場偏執而褪色的良知。但這種歌頌不到3天就唱不下去，因為篩陽固然有少部分可能是偽陰，卻可減少民眾往急診室擠去做PCR，避免消耗急診資源。醫療系統的反應還給柯文哲一些公道。

政府裡發明新詞的達人首推衛福部長陳時中，他的金句和梗圖一籮筐。近來最好笑的是交通部長王國材的「類火車」，明明勞動節台鐵停駛的應變很差，學界出身的他卻先在網路自嗨。唉！這才真的要回去念教科書。5月1日交通部租了255輛遊覽車充當「類火車」，預計替代鐵路疏運2.8萬人，但只載運4239人，平均每輛車僅16名乘客。這麼低的達成率就能讓王部長如此自我感覺良好，真不容易，可說是另一種「類厚臉皮」了吧！

柯P被網軍海扁是家常便飯，他最近說了個「軟封城」也被罵到臭頭。然而，他的本意是要提醒民眾應有的警覺，疫情到了5月果然進入黑暗期。柯P身為地方首長，站在防疫的第一線，嗡嗡嗡的直白個性不改，但卻證明他的防疫功力比身在廟堂、躲在冷氣房的中央防疫官員強。清零和共存是截然不同的管理對策，中央防疫策略雖改為「類共存」了，做法卻仍是「類清零」的食古不化。原來「類」也等於「偽」，或等於「假」，但不等於「微」或「軟」。碩博生們拍我馬屁，說這方程式是神解。

最近華視新聞連續7次凸捶，公信力受重創。但農委會去年委託華視營運社群媒體的經費達400萬元，被立委質疑是做網路操作，農委會主委陳吉仲卻說這是因為「台灣是假新聞最多的國家」。台灣假新聞多是事實，特別是網路媒體，但這些虛假資訊通常是由記者收受利益而進行報導的，這種「支票簿新聞」又是誰造成的呢？

知識分子應該是有良知、良德和良智的讀書人，不應該當了官就變了個樣。人民看倌，看大官們演那麼久了，你累了嗎？看清楚了嗎？

（作者為國家公益發展協進會理事長）