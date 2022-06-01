目前疫情最重要的發展，第一是，Omicron是新冠病毒非常溫和的變異株，99.7%感染Omicron的人沒有症狀或症狀非常輕微（關於這點是沒有爭議的）。第二，對於沒有打針的孩子，感染Omicron會提供自然免疫，對抗再感染或未來新冠病毒變種的感染。這種自然免疫等同或高於mRNA疫苗提供的免疫力。第三，有數據顯示，長期而言，一個人接種愈多mRNA疫苗，他的免疫系統就愈被削弱（關於這點仍有爭議）。

因此，父母必須要求我們的政府，應學習新加坡的做法，鼓勵本地科學家和公司發展簡單的檢測方式，確認個人特別是孩子，是否對新冠病毒已經有自然免疫。在新加坡研究與科技MIT聯盟（SMART）的研究人員，已經成功研發篩劑以檢測SARS-CoV-2的中和抗體（NAbs）。這個簡單的檢測，只需要指尖的一滴血，可在10分鐘內完成檢測結果，無需經過實驗室或專業人員。如果可能，台灣可以使用新加坡這項已經發展的科技。

現在最近的數據顯示，自然免疫至少和疫苗提供的免疫是一樣好的。流行病學家及生物統計學家馬丁‧庫爾多夫教授肯定以色列去年一項針對70萬人進行的研究，新冠康復者對病毒具備更強且更持久的免疫力，該研究指出打疫苗者比自然感染者再次感染的機會高出13倍。

讓我們回顧最開始被告知為什麼應該給孩童施打mRNA疫苗的原因。媒體傳遞的訊息是：新冠病毒很危險，特別是對年長者；接種mRNA疫苗的人不會被感染也不會傳染給他人；而且雖然新冠病毒對兒童來說並不危險，但為了保護年長者，孩子仍應接種疫苗。從過去兩年來的經驗我們知道，這些打過疫苗的人仍然會被感染並能夠傳染給別人。因此，打疫苗的和不打疫苗的孩子都可能傳染給年長者。

因為mRNA疫苗是一個實驗性的「緊急授權」治療，而一個可被定義為「緊急授權」的治療方式，只有在沒有其他任何有效的治療方式下才可使用。直到現在，WHO和西方政府壓制了被認可可能立即治療新冠病毒的療法，即便是現在唯一被批准的立即治療方式是另一個「緊急授權」的實驗性藥物Paxlovid。但是許多美國的醫生通過臨床試驗（如同過去每次面對新的流感），已經發展為新冠病毒立即或早期有效的治療方式，他們的病人極少需要住院甚至死亡。

因此，父母應要求政府鼓勵台灣的醫生合作進行研究類似立即或早期的治療方式。

（作者Rev.Louis Aldrich為輔仁聖博敏神學院前院長）