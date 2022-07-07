政治人物以碩、博士學位漂白、鍍金的事，層出不窮，但除了李眉蓁的事件外，幾乎都嘈嘈嚷嚷一陣子之後，隨著選舉的結束，就逐漸為人所淡忘，也沒有人有興趣具體去追根究底，「炒學歷」儼然就成了選舉的固定「儀式」，非走個一遭不可，這不僅僅是選舉的墮落，更是學界的恥辱。

日前一位署名「翁達瑞」的學者，公開撰文指稱柯志恩的論涉嫌「自我抄襲」、「一稿多投」，引發了新近的一場風波；先是王鴻薇出面召開記者會，揭發林智堅2008年中華大學的碩論，抄襲了竹科管理局研究報告；緊接著，媒體人黃揚明、學者杜震華，亦出面指證林智堅2017年台大國發所的碩論，涉嫌抄襲了其學長余正煌2016年的論文。由於當事人柯志恩與林智堅都是年底選舉舉足輕重的人物，非當初的李眉蓁可比，尤其是林智堅為民進黨的明日之星，而其業師又是赫赫有名的國安局長陳明通，兩案齊發，更引人矚目，一時之間各個言論平台風起雲湧，熱鬧非凡。

就台灣選戰的策略而言，將對手的可能弊端往死命裡打，已是公認的共同手段，見怪而不怪了。學術抄襲，涉及到政治人物的誠信問題，當然就等於授人以柄，難以迴避了。

這些針對著對手學歷而發的質疑，往往是具有強大殺傷力的，即便是理據不足、模糊影響，也同樣會掀起不小波瀾，而如若是證據確鑿，那大概就是命中要害，注定其敗選的命運，且可能吃上官司，將一生蒙上污點了。

學歷問題之所以會引發關注，主要還是台灣的文憑主義作祟，社會上既極端重視學歷，許多政治人物當然也就會想方設法，無論如何也要去混出一個文憑，鍍一個金，才能獲得選民的認可了。但這些政治人物，平常忙於選民服務、飲宴剪彩、拉攏關係，哪可能有多餘的閒暇靜下來讀書、聽課，甚至撰寫論文？因此，大段小段、全篇論文抄襲，甚至倩人代筆的情事，也時有所聞。

但是，問題的關鍵，還是在於「審查」這一關。台灣學界對碩、博士論文審查之寬鬆，是相當駭人聽聞的，只要學生敢於提交論文，基本上是鮮少不會通過的，即便寫得再爛、抄得再凶，口考委員基於護航心態、人情壓力或是敷衍了事、通同舞弊，也就多半睜一隻眼、閉一隻眼，讓他蒙混過關了。尤其是自所謂的「在職專班」碩士班成立後，這種現象更為普遍，早就形成「學界之瘤」了。

依照各校的碩、博士取得程序，其實都有相當嚴格的「把關」要求，通常除了指導教授外，都必須最少有一位校外的審查委員，共是3〜5人，針對碩論作實質的審查。但是，首先是由於教育部對碩、博士論文的指導、審查待遇，微薄到令人不可思議的地步，而且近30年未有調整。指導費用，從收於門下開始，到其順利畢業，少則一、二年，多則長達5年，而總共的待遇，不過在5000元左右，而且若是沒能畢業，則連一毛錢都拿不到；至於審查費用，則是1000到1500之間，理工、商管的論文通常排得寬疏，且不過寥寥三萬多字，尚可以較輕鬆看完，而人文學科則最少10萬字起跳，甚至有多達40萬字以上的，厚厚實實，宛如磚頭般，可也卻是「不同工而同酬」，這就難免讓許多未能堅守學術原則的審查者，以敷衍草率的態度應對，即便出現抄襲的現象，也無法真正察覺。

其次，審查委員的遴聘，雖說由系所圈定，但指導教授可以「推薦」數人，而將親信好友排在前列，因此可以說只要指導教授願意讓門生過關，幾乎是沒有不能如願的。於是，這就造成了許多教授視指導、審查為畏途，寧可不收學生、不做口考委員，這就便宜了許多的名師，廣開方便之門，大肆招攬門人子弟，尤其特喜招收政、商兩界的要角，不但形成學閥，更可以為其未來的政治前途鋪路。以陳明通為例，教學20餘年，指導學生達173位，不僅廣布門人子弟，其中更不少是炙手可熱的綠營要角。政治人物藉「洗學歷」以「鍍金」，學者則藉政治人物厚植勢力、廣布人脈，互利互用，政學勾結，沆瀣一氣，而皆大歡喜，至於所謂的「學術尊嚴」，當然就不在顧惜之列了。

學位本是名器，而不少人卻偏偏視名器為鑽營弄權、譁眾取寵的工具，學風焉得不敗壞，學術焉能不沉淪？

毫無疑問地，整個學術的墮落，關鍵就在「審查」一關，審查不力，使夤緣者可以取巧而得，遂形成「博士滿街走，碩士賤如狗」的現象，明明是濫竽，也可堂堂皇皇以「學位」驕人，進一步於政途、仕途上平步青雲，乃形成學界的毒瘤。

指導教授原來應是最重要的，也是第一個把關者，如若水準不足、程度太差的，就應該不允許他提出論文。但是，教育部對指導學生的人數並未訂有上限，招收學生一多，就難免心分力散，未能嚴加督導。以陳明通為例，2018年出任陸委會主委，而當年碩士畢業學生人數高達14位，而2020年則有13位，我們很難想像，陳明通在政務繁忙之際，如何可以分心與學生作指導、討論、交流、細看論文？因此，為防止流弊起見，應該嚴格訂出指導教授每年收受學生的上限，以免濫收濫放，形同買賣文憑。

其次，教育部應該通令各研究所，在學生正式畢業之前，論文必須通過「查重率」的檢驗，各系所可自訂標準，從10%〜30%不等。同時，研究生的畢業論文，除了涉及到智慧財產權的顧慮，可以提出免於公開的申請，但亦須訂有年限，其餘的一律要求上網公開，俾能由各界加以檢驗。

最後，為了保證論文的品質，防杜濫惡、抄襲的論文出現，指導教授及口試委員，都必須以「連坐」方法，以示負責，凡日後被檢舉屬實的抄襲作品，都必須負有督導不周、違背職務的咎責，至於如何論處，可由各系所以公約訂出。

當然，相對的壓力，也即將移轉到教授身上，既必須承擔起如此的重責，則其報酬就應相應提高，以目前行之30年以上，微薄到連童工都不如的待遇，很明顯是無濟於事的。

學風敗壞，是社會人心澆薄、偽詐遍生的前兆，政學交相勾串之弊，早已形成大患，如果不能大刀闊斧加以改革，爛桃爛李遍天下，這個國家還會有什麼前途可言？在此，我主張針對所有的政治人物，無分藍綠、不論黨派，凡欲接受政府官職或參與選舉者，都必須在學歷這一關卡上，從嚴加以審核。從政可以不論學歷，但不可不論誠信，這是最根本的原則。（作者為退休大學教授）

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