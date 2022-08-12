歹戲拖「鵬」，林智堅終於選不下去，出場的救援投手也當然是鄭運鵬。鄭運鵬在林智堅的歷次記者會無役不與，講的時間比林智堅還久，就是在等這一刻，要接收林智堅的基本盤。

而接下來的劇情，也不難預測，一是民進黨會無所不用其極的反攻張善政，既然林智堅被打到退選，再怎麼批評張善政也不過分；二是接下來林智堅向教育部提出訴願，只要教育部認定台大程序不合法，撤銷台大的撤銷學位處分，那麼鄭運鵬就可以叫起撞天屈，說「教育部已經還林智堅清白，可是林智堅已經退選了，現在請大家投給鄭運鵬，才能還林智堅一個公道」。

台大可以學術自主，教育部的訴願程序卻掌握在民進黨手中，顯然「訴願」就是民進黨在桃園選舉的最後一張王牌。桃園的選情看似張善政領先，實則民進黨已經想好後手，步步進逼。

或有人問，既然教育部訴願一定可以翻盤，為什麼林智堅還要退選呢？因為選民的觀感會有不同。如果林智堅是候選人然後教育部翻盤打臉台大，會演變成「民進黨與台大」的火車對撞；若林智堅已經退選教育部再翻盤，對撞的感覺不會那麼強，而鄭運鵬最能收漁翁之利。

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