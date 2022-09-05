陳時中拋出免治馬桶、酒精、坐墊紙的「公廁三寶」，政見良窳其實見仁見智，但陳時中在政見宣傳片中以從隔壁廁所上方探頭偷窺貌的演出，反而導致政見失焦，遭在野陣營質疑有性騷與違法鼓勵的嫌疑，恐怕也是陳陣營始料未及。

可想而知，陳陣營之所以會讓影片呈現如此鏡頭，想必是想以創意來博取人氣，只可惜這種自以為是的創意不但沒幫陳帶來好感，反而弄巧成拙的讓陳時中的形象重創。

即便如此，會導致一片罵聲的根本因素並不完全是在影片創意的這件事上，而是陳時中本人也必須自省，此事的歪樓效應會如此顯著，其實是與陳時中的人設崩毀有極大關聯。對政治人物而言，在順風的時候說錯了都是對的，所謂豬在風口上都會飛起來正是此理；反之，遇到大逆風時，就算是用心良苦也會被當成是用心不純，自討沒趣。

從陳時中做什麼就被罵什麼，而輿論也較支持罵聲一方來看，陳時中目前已處於大逆風無疑，然而陳時中也無須抱怨，畢竟陳在當部長時代也曾受惠於疫情尚未爆發，走了好大一段的順風路，一度民調達到駭人的94%滿意度。彼時的陳時中說什麼都是對的，時人莫敢逆言，只因民眾總是結果論英雄，防疫數據好看自然不便苛責。

但好運總有用盡時，從配合立委范雲建議放寬機師檢疫3＋11日的政策爭議，導致防疫破口大開後，陳終於走向逆風，中間包括外國疫苗取得進度爭議、國產疫苗爭議、「校正回歸」說法爭議、「年輕人防疫鬆懈」說法爭議、快篩圖利特定廠商爭議，以及今年中疫情數以百萬計的確診爆發潮，幾乎一點一滴磨掉包括台北市民在內的全國民眾對政府的防治信賴感，也無怪乎當陳時中宣布辭去衛福部長、防疫指揮官投入台北市長選舉後，不管陳時中說再多好話，或推出尚有可行性的政見，都很難打動台北市民。

如陳時中仍想當選台北市長，爭取台北市民信任者，實應設法扭轉其已經崩毀的人設問題。陳在目前負面人設造成的刻板印象消除前，如仍急於表現或推出選舉話題，則恐因短期間過度重複曝光的效應遽增，加速加深民眾對陳的不信任，陳會得不償失。（作者為自由撰稿人）

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