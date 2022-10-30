言論普受重視，也是普立茲獎得主的紐約時報專欄作家佛里曼，受邀以視訊在「遠見高峰會」發表演說，認為美中建交後的40年間，是美中兩國「無意識整合」的時代；但過去5年來，美國企業發現雙贏關係已經消失，智慧財產權受到侵犯，無法在中國獲利，因此缺乏信任。台灣在地理位置上，無法改變鄰近中國大陸的狀況，最好的策略就是取得國際間的合作信任、避免挑釁中國大陸、低調地發展經濟並強化軍備，只要對面的熊不來攻擊你，「天天都是好日子」，根本「不需要裴洛西」。這樣的看法和演說，蔡總統聽到了嗎？

最佳策略 低調發展經濟

其實，這種看法呼應了本報長期以來的觀點；我們認為，解決台灣問題並非對岸最急迫的任務，只要維持兩岸和平、持續交流發展，就可以創造雙贏環境，讓局勢的發展逐漸對台灣有利；沒必要順從美國鷹派的言語和行動，一步一步升高兩岸對立，走向「烏克蘭化」無法避戰的後果。我們三番兩次呼籲，蔡政府幾乎都當成耳邊風；如今美國輿論最負盛名的作家，也同樣做出誠懇的呼籲，蔡總統和身邊的幕僚們，是否該平心靜氣地思考智者的箴言？

長久以來，蔡政府一直認為台灣有了生產尖端晶片的台積電，因各國都有需要，自然是台灣的「護國神山」。若台灣有難，各國必然「共赴台難」。但美國只會大量出售武器，將台灣打造成一隻武裝「刺蝟」或「豪豬」，和對岸進行激烈征戰到焦土，並藉機拖垮對岸，就像目前的俄烏戰爭一樣，不可能真的出兵保台，以美國人性命來保衛台灣連自己人都不想當兵的國家。

然而，蔡政府有沒有想過，即使不等到兵戎相見，只要兩岸局勢愈趨負面發展，台灣在原來已被《經濟學人》認定為「全球最危險的地方」之下，進一步發展為「全球最可能開戰的地方」時，對台灣經濟會有甚麼衝擊？是全球各地的台灣菁英都會像中東的以色列人一樣，爭相回國共赴國難，還是在海外的菁英都滯留海外，而國內菁英人才全都想盡辦法出國避難？

護國神山 已成台灣軟肋

不僅如此，台灣大量的資金，是會大量從房地產、股市、匯市爭相外逃，造成房地產崩跌、股市狂跌、新台幣大貶，還是除了處變不驚，文風不動，更吸引國人將境外資產引回國內，讓台灣金融市場蓬勃興旺呢？外國原來有意投資台灣的企業，會因此加速對台投資，還是會趕緊剎車、改選其他可替代台灣的投資地點呢？

蔡政府長期以來，認定台積電是一座「護國神山」，美國和西方國家會全力保護台灣安全。所以政策上全力配合台積電等半導體業，提供廉價土地、水電，對台灣自然環境施加無比壓力、吸納大量科技人才，讓眾多非電子科技業難以順利發展，也造成半導體業一枝獨秀、薪資超高、惡化所得分配也炒高房價。然而，今天的發展卻像「護國神山」逐漸演變成「台灣軟肋」，美國似乎只在考慮兩岸開戰時如何將其研發人員撤走，並在危急時將它炸毀，完全無意因它而出兵護台。

推動這種「造神」運動的結果，除了造成產業畸形發展、提高產業風險外，並未帶來美國的明確保證，只帶來政治人物不斷來訪攫取個人政治利益，以及對岸越界軍演、消弭海峽中線無形屏障，並規畫延長兵役、考慮徵兵、大量擴張國防預算、增購武器等。蔡政府已經溫馴地順從美國鷹派，一步一步踏入兵凶戰危的境地。那麼，上面所說對台灣經濟的衝擊，難道不會逐步成真嗎？

佛里曼提醒，台灣不需要破壞現狀，更別迫使中國大陸領導人做決定，尤其是一個面對國內強大壓力的領導人。孫子兵法說：「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。」戰爭與和平的抉擇握在蔡英文手中，身為必須對歷史負責的領導人，難道只會選擇戰爭，不為和平付出一點努力嗎？