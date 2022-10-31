高端疫苗1劑多少錢？不管在野黨如何質疑，高端和衛福部都紋風不動，沒想到，上周衛福部長薛瑞元率隊赴陳時中競選總部密會後，高端竟挑在防疫指揮官王必勝秀出高端手臂之際，主動公布價格，雙方一搭一唱，時機太巧合，這套「劇本」顯然有高人指點。

新冠疫苗採購被質疑黑箱作業，前指揮官陳時中始終以有保密條款為由不肯透露採購價，陳參選台北市長後，防疫問題成為最大包袱，對手蔣萬安搬出「例外條款」，薛瑞元也不小心漏了口風，說高端可能有例外條款。這下子可慘了，過去一再拿保密條款當護身符的陳時中，要是連國家力挺的高端都不肯公布價格，恐怕就難在選戰中過關了。

尤其日本不承認高端疫苗，連民進黨自家人都開罵，指揮中心坦承「高端戰士」要重打，還要高端負責掏錢替赴日民眾做PCR檢測。選前最後1個月關鍵時刻，高端爭議若無法解決，陳時中就難選了。

沒想到，薛瑞元率王必勝等防疫團隊夜奔陳時中競辦曝光後，薛說只是「下班和老朋友見見面」；但瓜田李下，當然被質疑是喬高端救選情。

特別是高端趕在補件期限前送了保護效益報告，會不會過關還是未定之數，但同日王必勝就預告他10月31日打高端疫苗，高端更選在陳時中競辦召開「防疫12問懶人包」的同天，搶在指揮中心記者會前公布價格，這難道也是巧合？

高端問題不只是疫苗價格諱莫如深，包括保護力效益、涉及炒股和貪瀆，才是大眾關注的重點，民進黨與其推再多劇本救陳時中的選情，不如廢了指揮中心，老老實實一次把實情公開說清楚。