(示意圖/達志影像)

大家可能都聽到過的一個金句就是「治大國如烹小鮮」。大家也許還沒聽過的是「治大國如打麻將」。

如今「通俗文化」這一科目已成顯學，如果在大學裡講授「中國通俗文化」而忽略麻將，那還是有缺點的。大陸在1980年才解除打麻將的禁令，可是多年前就有一句順口溜：「十億人口九億麻，還有一億在觀摩」。麻將在中國有三千年的歷史，從漢朝的麻雀，宋代的牙牌，到明代的馬吊。而鄭和下西洋，以此為船上主要娛樂，使麻將技術突飛猛進，到清代始定名為麻將。但日本人至今仍稱麻將為麻雀。今日的麻將已傳至西方世界，相傳可以延緩，甚至防止老人癡呆，其受歡迎的程度可謂盛況空前。

很明顯的是有關麻將的辭彙早已深入中國文化。就拿過去幾天在媒體上看到的，與治國有關的來舉例：「中國最高領導層大洗牌」、「20大常委清一色是習家班」、「國民黨應該胡湊一色」。

世事如牌。變幻莫測。治大國如打麻將，最重要的就是要為國家前途籌謀，戰略布局要高明，也就是說，主政者牌技要高超。牌技好的知道對手要什麼牌，而且要能迅速因應變局。這與兵書上「知己知彼，百戰百勝」的道理是不謀而合的。

為了胡牌，一定要採用有效戰略。經過兩年多的新冠災難，很多人都不敢出門，在家打麻將，是上網，玩手機，或看電視以外，最好的娛樂。看來韓國瑜也牌技大進，提出國民黨要胡湊一色，這一口號確實高明。為了台灣前途和世界和平，還有更好的辦法嗎？

不會打牌的主政者真能誤事。愚蠢的會把自己的一副好牌給對手看。本來牌桌上應該是六親不認的，可是美國老大哥要看台積電的商業機密，王美花和蔡英文忙不迭地繳了上去，讓人把牌看得一清二楚，現在竟然淪落到將護國神山拱手讓人的慘況。

治理國家應該不吃爛牌，不打險牌。蔡英文千方百計，如願請來了一張裴洛西的爛牌，把自己的好牌打掉，沒想到會失去了胡牌的希望。餘波蕩樣，還可能斷送台灣的經濟榮景和存活機率。韓國的主政者就聰明得多，知道不該吃這張爛牌，找藉口去度假，避免與裴洛西打照面。

民進黨很固執，硬要胡台獨牌，然而沒條件，沒共識，弄到兵凶戰危，不僅胡不了牌，還可能斷送老百姓的生命財產和台灣的前途。

據說中國麻將有四十餘種，三人麻將是胡適在紐約發明的，美中台打的應該是三人麻將。在各種麻將裡，以13 張的廣東麻將最受歡迎，而由其衍生出最辣的四川麻將。兩者最大的不同處在於胡牌的方法，前者在一人胡牌後就重新開始，而後者要殺戮到底。在第一人胡牌後，另外三人繼續打，殺到最後一人墊底，才開始重新砌牌。兩岸一家親，千萬不能打這種殺到你死我活的四川麻將。

處於兩強之間的小國，像是個夾心餅乾，又不能不按牌理出牌。為了自己的生存和世界和平，玩牌就更要小心翼翼了。新加坡的李顯龍牌技不錯，在沉重的壓力下，玩得很有水平。

台灣要如何脫離兵凶戰危的險境，進入兩岸互利雙贏，共存共榮的境界，應該是兩岸打牌的各級領導人共同努力追求的目標。而老百姓也是決定性的因素，大家要準備把票投給懂得運籌帷幄，愛護百姓，努力避戰，牌技高明的候選人來掌舵，來打牌。治理國家像打麻將，能參透麻將的兵法奧秘，則保國衛民有望，這樣就是台灣之幸，真誠希望台灣能夠胡一副好牌，讓大家安居樂業，共享太平。（作者為亞利桑那大學榮休教授）

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