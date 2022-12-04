台北市立委補選，民進黨參選人吳怡農遭對手質疑「黑影幢幢」，除喊話黨中央要出來面對，還稱趙介佑的父親趙映光是被他請出黨部的，結果被趙映光打臉。吳怡農和林智堅都是「小英男孩」，吳怡農切割民進黨黑金包袱，恐和林智堅一樣遭迴力鏢重傷。

趙介佑因詐欺、販毒，高調在警局自拍耍特權而曝光，而趙曾選過民進黨台北市黨代表，2014年更是北市選對會主委，甚至當過蔡總統的競選總部顧問，導致小英震怒。

民進黨台北市黨部為止血，開除趙介佑黨籍，其父評委召集人趙映光請辭下台，姑姑趙心瑜辭去黨部執行長，甚至英系黃承國也悄悄辭了總統府國策顧問。如今「黑歷史」竟變成吳怡農的「功勞」，就像林智堅拿著抄襲論文沾沾自喜宣傳苦學心路歷程般諷刺。

誇張的是，綠營過去和趙家切割，但為輔選英系陳時中選台北市長，趙心瑜又回聘北市黨部執行長，現在吳怡農被徵召又急著和趙家切割，還批評初選制度被破壞是民進黨敗選主因，忘記自己曾是趙映光、黃承國的「掌上明珠」，也是小英徵召制度下的受惠者。

吳怡農此刻和往事乾杯，無非想吸引中間選民支持，但和陳時中防疫荒腔走板一樣，民進黨傾全力輔選，仍因過去行政缺失和人設崩壞，無法通過選民檢驗。

吳怡農的伯父是新潮流大老吳乃仁，吳乃仁曾批台灣黑金根源與國民黨有關，直指國民黨利用黨營事業圖利少數特權人士，但吳乃仁因台糖土地賤賣案遭判刑9個月，服刑還捲入獄政史上最大貪瀆案。吳怡農把打黑金當競選主軸，應先面對自己，否則只是騙選票。