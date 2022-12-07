（中時資料照／郭吉銓攝）

朱立倫跟侯友宜乾脆以猜拳的方式解決問題，猜贏的人就代表國民黨參選總統。如果，朱侯二人覺得猜拳以三把定勝負不夠，再多來幾輪猜拳也無妨。

猜拳未必是開玩笑。社會觀感對朱立倫和侯友宜未必有多好。朱立倫想方設法在努力創造有利於自己參選的大環境，但成效不佳且成果有限。而侯友宜雖然剛連任新北市長，被認為是在等負面輿論衝垮朱立倫，屆時自己再出來參選。

侯友宜對部份藍營菁英和庶民來說，似乎是順理成章的選項。朱立倫的社會觀感或民眾印象等普遍不佳，侯友宜既然在新北市選舉有漂亮的成績，似乎更能被民眾接受，贏面看似較大，理所當然好像該由侯友宜代表國民黨參選總統。

不過，也有不少藍營菁英認為，現在的國民黨最多是「不濫權的民進黨」，國民黨本質上其實和民進黨並不存在根本的差異。而朱立倫和侯友宜既然都不理想，各自存在不同的問題，因此轉而希望尋找朱侯之外，其它更合適的答案。

理論上，政治人物的能力強弱，理應是重要的參考指標。但這次九合一選舉，政治能力並不是選民看重的要素，對民進黨的不滿和民怨決定了選舉結果。但地方選舉升級成總統選舉，政治人物處理複雜問題的能力，便難再敷衍過去。

朱立倫固然飽受社會許多人批評，批評的面向多少都有道理，但朱立倫的能力未必如此不堪。朱立倫當過桃園縣長，順利連任過新北市長，擔任國民黨主席期間，確實在九合一選舉奪回台北、桃園、基隆，客觀上確實有功於國民黨。

世人皆有優缺點。朱立倫的優點，除了長期的政治歷練，相對於侯友宜，朱立倫相較之下，更像是被檢驗過的政治人物。正因為朱立倫處在風口浪尖處，必須面對、處理和回應重大議題，也才會衍生出社會大眾對朱立倫不滿的理由。

侯友宜的優點，或許是更接地氣。而刑警出身，熟悉如何與不同階層的民眾及團體互動，但侯友宜的弱項是能力和視野相對缺乏足夠的考驗及檢驗。不過，既然蔡英文都能選上總統並順利連任，侯友宜似乎不存在不能選總統的理由。

心懷野望，不是壞事。無論朱立倫或侯友宜，參選總統需要具備更加寬廣的心胸、視野和高度，才能海納百川，彌補自身不足的現實，不至於始終淪於狹隘。如何處理兩岸關係，如何讓台灣能在艱難環境下生存，才是重中之重。

蔡英文執政已近尾聲，台灣政治進入新篇章。如果朱立倫和侯友宜無法向社會展現足以領導台灣的能力和格局，無論庶民或菁英，台灣民眾在總統大選的過程中，都可能毫不猶豫的放棄朱立倫或侯友宜，轉而尋找並選擇其它的答案。（作者為民意調查文教基金會祕書長）

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