被視為九合一大選延長賽的嘉義市長選舉，民進黨再度吞下敗仗，除候選人本身因素外，近1個月來，民進黨僅蔡總統循例辭去黨主席，行政院長蘇貞昌戀棧、陳吉仲等閣員耍賴卸責，才是繼續吞敗主因。

嘉義市長選舉延後投票後，蔡總統未曾到嘉市輔選，當然是擔心九合一敗選的負面效應會影響到民進黨候選人李俊俋的選情，反而蘇揆到場又吹噓起中央補助地方建設的大內宣，甚至批評嘉市執行力不足，要「換人做看看」。

蘇揆要嘉市換人做看看，卻沒看到日前兩項民調逾半數的民眾要求內閣立刻改組，不要拖到明年，顯見民意都要求他趕快下台；尤其面對小三通復航、大陸暫停進口我水產品和食品等，蘇揆率陳吉仲、薛瑞元等閣員操弄意識型態的荒腔走板表現，更令人嘆為觀止。

這些顯而易見敗選的主因，由鄭文燦操刀的黨內檢討會議，卻沒針對「蔡蘇體制」的執政缺失加以批判，反而責怪對手認知作戰，將「抗中保台」的民進黨神主牌操弄為戰爭恐懼，連抖音都成為罪魁禍首，一再靠網軍側翼「愚民」騙選票，就是不會反省認錯。

尤其民進黨認為兵役將延長為1年，是流失年輕選票的原因，國防部長邱國正一再強調絕無選舉考量，但現實是年底公告期限迫在眉睫，如此攸關人民權益的重大政策，每個階段都必須開誠布公，國防部虛與委蛇說沒有政治考量，簡直是自欺欺人。

蘇貞昌曾說，「就算只有一支掃帚，也會跟敵人周旋到底！」既然連70多歲的老兵都認為有這般能力，役期延長1年又有何用！蘇揆繼續活躍政壇，民進黨2024也別選了。