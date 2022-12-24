有「台獨金孫」稱號的副總統賴清德，在蔡英文為民進黨九合一選舉慘敗負責，當天晚上就宣布辭去黨主席之後，隨即宣布及登記參選黨主席。心急如焚的賴雖然因同額競選而穩坐泰山，但他仍迫不及待地於日前在新北市三重進行第一場「向黨員報告」黨主席政見說明會。此一舉動可以看出賴清德的失望與憂心。

賴副總統將這次選舉的結果比喻是「礦坑中的金絲雀」，並稱人民用選票鞭策民進黨，若民進黨已讀不回，後面會有更大的危機；同時他也將敗選原因歸咎於黨公職人員的論文抄襲事件，及黨內同志有「黑金」背景等等，所以無法獲得人民支持。用「礦坑中的金絲雀」來形容這次的選舉失敗，固然是傳神的妙喻，但卻有失準之處。

賴清德用金絲雀來形容民進黨的敗選，有其慘痛的背景因素。因為他出生在新北市的萬里，其父賴朝金曾是住家附近瑞芳山區的礦工，但他在兩歲時父親即遭遇煤礦災變而不幸喪命，母親是以打鐵的粗工將6個孩子拉拔長大。年輕一代的孩子不懂金絲雀與礦坑的重要關係，這種小鳥乃是早期探測礦坑內是否有瓦斯散布的利器。

民進黨這次的敗選，實已經超越2018年選舉的紀錄。黨內的檢討可謂炮聲隆隆，尤其是黨內具有公職身分的黨員紛紛地想要揪出誰是戰犯，形成了空前的黨內大亂鬥。甚至還有「只剩半條命」的老黨員、前立委蔡啟芳，直接「炮打司令部」，點名蔡英文總統今後只要當個「太上皇」，不要再過問政事，四處遊山玩水即可。

其實除了賴清德痛陳敗選原因之外，其他還有許多深綠的政治評論者，也都跳出來痛批蔡政府6年多來施政的荒腔走板，且已經到了罄竹難書的地步。賴副總統點出的原因是極具針對性的，他在蔡總統無能、顢頇及獨裁的領導下，只能「不點名」的批判蔡英文。

九合一選舉之前，許多為生活甚至生存而奔波勞苦的普羅大眾，其實都對蔡政府的荒唐施政而深感無奈及無力，只能搖頭嘆息及沉默不語。所幸讓民進黨大敗的選舉結果，總算讓大家吐了一口怨氣。現在大家唯一期待的就是2024年的總統大選和立委選舉再次教訓仇恨值不斷上升的民進黨。

用「物必自腐而後蟲生」來形容敗選的民進黨應該是再為恰當不過了；這也正如過去一向吹捧民進黨的墨綠作家苦苓，如今竟然也扮演烏鴉角色，點出民進黨敗選的16個原因，各個切中要害，直達問題核心。

賴清德以金絲雀形容敗選，其實還不夠貼切，如果用「已經奄奄一息的金絲雀」來警惕民進黨，差堪到位。畢竟從蔡總統及她所領導的許多荒唐官員，得用「朽木」及無法塗上牆壁的「糞土」來形容才夠傳神。

（作者為大學英文講師）