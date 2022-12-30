總統蔡英文27日宣布兵役延長至1年，睽違745天重新開放媒體提問，被問到是否同意讓賴清德當接班人？蔡英文說「他是啊」引發熱議。國民黨台北市議員游淑慧29日在《頭條開講》節目指出，蔡英文也怕賴清德真的選上掀她的底，還需要他幫忙「斷後」，因此這話有假意也有真心。

「我想齁，真心也有，假意也有。」游淑慧表示，蔡英文當然心裡面第一個最愛的不是賴清德，但是時勢比人強，蔡英文還是要為自己的「後事」做好安排，譬如說她的論文、這幾年的問題。那萬一真的是賴清德，她現在卡得太兇的時候，以後如果真的還是賴清德順利上位的時候，大清算她，怎麼辦？

游淑慧指出，所以蔡英文現在必須要取得一個妥協了，就是：好啦，我不愛你，但是沒辦法，你就是實力最強。而且賴清德也釋出了一個說，他會成為蔡英文最強的後盾，大家想說這意思是說，會幫她擦屁股？不是，這應該是說，我會幫妳「斷後」。

「妳的那些問題，妳放心，如果我上的話，我會幫妳cover(掩蓋)掉！」游淑慧強調，這個是民進黨內部的文化，為什麼？我們內鬥就好了，我們絕對不讓家醜外揚。因為即便是賴清德接位，然後他會把蔡英文的東西全部翻出來嗎？他會把疫苗採購的弊端全部翻出來嗎？「不會啊，因為也有他新潮流自己的人啊！」民進黨如果這麼衰，出了第二個貪腐總統，他們還要不要繼續執政下去？所以他們還是會互相包庇。