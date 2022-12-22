台北高等行政法院日前判決撤銷國家通訊傳播委員會（NCC）以違反事實查證原則等理由，對中天新聞台的160萬元罰鍰，說明NCC對中天的處分並不合理、更不合法。依毒樹果實理論，NCC據此將中天新聞台撤照一事，當然也是違法之舉。

法院認證裁罰不合理

2019年3月28日中天談話性節目《大政治大爆卦》，來賓謝寒冰批評陳吉仲是「有史以來最不適任的農委會主委」等語，被NCC認為是謾罵行政機關首長且未查證，開罰40萬元。然而，帶有價值觀的意見表述和評論，與新聞報導的性質不同，且謾罵與批判的界線也不是NCC說了算，NCC以未經事實查證為由處分中天，明顯戕害言論自由。

同年6月19日《中天晨報》中，評論2014年陳菊擔任高雄市長時登革熱疫情很嚴重，NCC認為這是偏頗訊息，裁罰60萬元；7月1日《中天晚間新聞》中，批評蔡政府的登革熱防治宛如「一國兩制」，對當時由國民黨韓國瑜執政的高雄市照顧不周，NCC認為中天沒有報導中央提供高雄市例行登革熱防治補助經費等訊息，誤導民眾認知及判斷，裁罰60萬元。

莫非NCC看了中天所有的新聞報導，確定中天對民進黨補助高雄防治登革熱經費完全沒有報導，否則如何認定中天報導偏頗、誤導民眾認知呢？再說，即使中央有補助高雄，難道就不會發生不公平的現象嗎？此外，陳菊擔任高雄市長時登革熱的疫情是不是嚴重，媒體不能有所評論嗎？NCC的處分等於是昭告媒體，對民進黨政府以及民進黨執政縣市的施政不可以有負面的評論，否則就會遭到處罰。中天新聞台一年內3次因為批評政府執政遭到NCC裁罰，不但是台灣新聞史上絕無僅有的事，NCC也據此在2020年11月18日駁回中天換照的申請，中天被迫關台。

如今，北高行的判決等於否定了NCC裁罰及關閉中天的處分。做為一家商業電視台，兩年來無法正常在頻道中播出，中天新聞台在經營和商譽上所受到的打擊和傷害，當然極為巨大。而更嚴重的是，NCC對中天的處分在台灣新聞界造成了寒蟬效應，看到中天的下場，還有多少媒體敢於發揮第四權的使命與責任，對高高在上的權力者進行必要的監督、提出諍言與批判？也因此可以看到蔡政府陸續作出許多違逆法理的施政。

歷史終會給公平審判

回顧中天被關台2年來，台灣主流媒體幾乎一片綠油油，阿諛當權派有之、護航執政者有之、附和權力集團者有之，甚至出現媒體全力監督在野黨、卻縱放執政黨這種不合理、不適格的怪誕現象，說明NCC對忠實扮演政府監督者中天的不當處分，確實已經扭曲了許多新聞經營者與從業人員的心態和價值觀。對執政者缺乏批判的媒體生態非常不健康，讓執政者豢養網軍亂帶風向的作風越趨囂張，進一步造成台灣民主的沉淪與對人民的傷害。

2022年民進黨在九合一大選遭遇重大挫敗，正是人民對民進黨鴨霸、錯誤執政的一次集體大反撲。追本溯源就是NCC將手伸進媒體、以行政權壓迫敢於對政府發出諤諤之言的中天新聞台所致。NCC對新聞媒體的干預及迫害若不加以制止，總有一天台灣的輿論會如死寂的大地一般，無聲無息，徹底失去生命力。

可嘆的是，NCC竟還要以似是而非、甚至不合新聞ABC的理由提出上訴，擺明了就是要硬槓到底，毫無自省能力。而當初被中天批評的陳吉仲，至今對台灣農漁產品外銷頻頻受挫一籌莫展，只知整天胡謅、到處亂撒錢；NCC主委陳耀祥也仍端坐大位，自以為大刀在握胡揮亂砍。兩位官員的厚顏傲慢，違逆民主、無視民意的作風，正是整個執政團隊的寫照。

如今北高行的判決不但是稍稍還給了中天新聞一個公道，也是台灣新聞界可以重拾社會良知、扮演監督掌權者角色的起點，蔡政府和NCC如果還有一點良知，此刻當亟思如何對中天非法關台一事自省及補救，否則法律會還給中天一個公道，歷史終究也會給蔡政府和NCC一個公平的審判。