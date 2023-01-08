國產化有可能讓我國離岸風電發展遇到瓶頸。圖／pixabay

氣候變遷與能源減碳是當今全球顯學，蔡總統於去年宣布台灣將於2050年達到淨零碳排，並要將此一目標「入法」。政府於去年3月底提出「2050年淨零排放路徑圖」，並承諾在年底前將公布關鍵策略的細部方案。身為台灣最高研究機構的中央研究院不落人後，搶在政府報告前，於11月底發表近500頁之「台灣淨零科技研發政策建議書」。此一重要建議書似乎被社會所忽視，殊少見到討論。

該建議書前言指出中研院工作小組於2020年底便開始廣泛收集資料，邀集國內18位專家，於2021年4月正式啟動「永續轉型減碳路徑政策建議諮詢平台」，召開16場主題討論會議，參與人次共有超過300 位專家， 討論各面向的減碳作法。工作小組更召開七次「永續轉型減碳路徑政策建議諮詢平台」委員會議，委員深入討論各減碳選項之發展問題與潛能，並提出許多跨面向寶貴建議。個人對中研院投入之努力實為感佩。

如報告中所言，台灣碳排90%乃因能源使用所造成，其中發電造成的碳排更高達全國碳排之半，故電力如何減排即成為2050年是否能達到淨零排放重中之重。本文也僅針對該報告之電力部分提出一些淺見。

該報告很有企圖心，規劃了2050年各種發電方式之裝置容量及發電量預估。報告中之裝置容量均有高低範圍，但為簡化討論，本文均取其平均值。報告中提出之發電量占比令人耳目一新，與國發會三月底之規劃有顯著差異。國發會規劃2050年之發電量中再生能源占65%，氫能11%，裝有CCUS的火力占比仍有24%。中研院報告中完全沒有火力發電，再生能源占比59%，氫能占比41%。進口氫能占比14%與國發會之11%相差不多，但多了一個在國發會報告所無，但在中研院報告中占比27%的「無碳燃氫」。

無碳燃氫是國際上尚在發展，尚未成功落實的新技術。中研院報告中坦承，目前熱能分解等技術反應溫度高於攝氏1000度，電漿分解溫度更高達攝氏2000度，耗能太高是此種技術的最大問題與挑戰。國際能源總署與聯合國IPCC報告中從未認為此一技術是電力減碳妙方。台灣發展此一技術較其他國家更為不利，此製氫方式的原料為甲烷（天然氣），台灣進口液化天然氣價格數倍於產氣國之氣價。

此外如報告中指出，與傳統燃氣發電比較，發同樣度數的電，要進口約2倍的天然氣，表示要加倍投資建設液化天然氣接收站及貯槽等，這些成本在報告中也未見討論，在尚有許多未解決的問題之際，中研院即重押此一技術，規劃在2050年提供台灣四分之一電力是否太過樂觀？國發會不敢如此樂觀，在減碳路徑圖中並未納入「無碳燃氫」對減碳之「貢獻」。

中研院報告中預估2050年台灣發電方式均為無碳電力，總裝置容量為158GW(百萬瓩）。其中可調度之無碳電力（氫能，地熱、海洋能等）裝置容量56GW。細查其容量因數，氫能高達80%，地熱等也高達65%。表示未來此類電力將扮演基載電力的角色，全年平均可使用之裝置容量約40GW。看天吃飯，不可調度之風電光電裝置容量各51GW，共102GW（以上數字均為報告中之平均值）。

2023年台灣夏季尖峰用電40.75GW，國發會報告估計每年台灣電力平均成長2%，2050年台灣夏季尖峰用電將達71GW，冬季尖峰用電約53GW。上段全年平均可調度無碳電力占了40GW，茲假設夏天運轉50GW，冬天30GW，表示不論冬夏，全年電網可接受之風電光電約20GW，裝置容量高達102GW之風電光電必將發生極大規模棄電。但報告中風電光電之全年發電量占比40%，乃是基於並未棄電之容量因數，完全沒有考慮電網無法容納如此大量之風電光電。若發生大規模棄電，風電光電之實際供電必將遠低於報告中之40%，極可能只是預估發電量的零頭。報告中對於如何解決綠電供需失衡造成的棄電也有所討論，法寶就是儲能。當老天爺很賞臉，風電光電供電超過用電需求時，將多餘之綠電儲存起來。待情勢反轉，用電需求高於供電能力時，將儲存的電取出使用。儲能是綠能的最佳拍檔。

許多人立即想到將多餘的綠電「製氫」。但以綠電製氫，再以氫發電，一來一往效率太差，多餘綠電儲能仍以鋰電池等較為合適。但問題是鋰電池價格極為昂貴。中研院報告中指出：目前美國特斯拉電網級 Megapack 產品一套7.7 MW/30.8 MWh規格，加州售價約在 1,000 萬美元(新台幣 3 億元）。依此計算，裝置電網級1GW電池費用將近400億台幣。目前政府目標為2025年裝置1.5GW之電池，在2030年增為5.5GW，費用超過2000億元，實在是天價。但前述2050年不穩定綠電裝置容量高達102GW，但電網胃容有限，大半需要儲能。如果要將原本「棄電」的綠電全部儲存，還要多開銷數兆元購買電池。

本人曾一再警告，以2050年淨零排放為目標的最大問題就是只好「不惜一切代價」的減碳。病急亂投醫，看到什麼減碳手段就不惜代價推動，儲能成本即為明證，問題是台灣人民能接受嗎？社會負擔得了嗎？

由中研院準備此本報告動員人數之眾，時程之長，可見中研院極為重視此報告提出之建言。但依本文討論，本建議書之考量恐尚有不足，仍有應予檢討之處。希望中研院有雅量接受各界意見。（作者為台灣能源部落格版主、前吉興工程顧問公司董事長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※